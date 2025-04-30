Артета: Заслуживали большего. Кроме гола ничего не произошло. Затем команда играла лучше и лучше

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал поражение от ПСЖ (0:1).

"Мы заслуживали большего. Это только первый матч – то же самое я говорил после игры с "Реалом". Мы посмотрим матч и попробуем стать лучшими в нескольких аспектах. Да, шансы 50/50. Мы очень много вложили в эту игру. Первые 10-15 минут нам было тяжело – не могли навязать свою игру и вернуть контроль. Мы плохо возвращали себе мяч в нужных зонах, это создавало проблемы".

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"Кроме гола – а это был индивидуальный момент – больше ничего не произошло. На этом уровне именно такие моменты и решают. Потом команда играла все лучше и лучше. Жаль, что не смогли хоть сравнять счет. Мы едем в Париж, чтобы выиграть – и совершенно способны на это. Я видел две очень сильные команды, где все решали самые маленькие нюансы. Они были эффективны перед воротами, а их вратарь действительно повлиял на игру”.

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"У матча были свои фазы. Они забили после классной комбинации – на таком уровне все решают мелочи, и завершение было невероятное. У нас была одна проблема, которую мы исправили после 15-20 минут. После этого мы контролировали игру до конца, и все изменилось. Если ты хочешь попасть в финал Лиги чемпионов, нужно сделать что-нибудь особенное. Нам придется сделать это в Париже, чтобы там оказаться", – считает специалист.

"Принцы" впервые обыграли "канониров" в четвертой очной встрече в Лиге чемпионов.