Энрике: Могло быть как хуже, так и лучше. Ничего еще не выиграно – соперникам нечего терять

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу над "Арсеналом".

"Атмосфера на старте была потрясающей. Мы хорошо начали. Гол добавил нам уверенности. Во втором тайме было много моментов. "Арсенал" доминировал больше, особенно после стандартов. Могло быть как хуже, так и лучше. Посмотрим, что будет в Париже.

Мы увидели отличную работу – как индивидуально, так и командную. В атаке отрабатывали форварды, полузащитники шли вперед и все возвращались в защиту, когда это требовалось”.