Защитник ПСЖ в восторге от поддержки болельщиков команды

Центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Вильян Пачо дал интервью после выездной победы (1:0) над "Арсеналом" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

"Если честно, я очень счастлив – и с результата, и с настроения, и с того, как мы играли. Каждый из нас проявил преданность. Играть здесь, против "Арсенала", сложно, но мы выполнили установку тренера. Мы хорошо сыграли – и мы довольны. Я знаю, что когда мы едины, когда мы команда – нас никто не остановит.

Также поддержка фанатов, она было невероятная. Мы слышали их даже здесь, и дома будет то же самое. Их поддержка – это нечто особенное. Они важны и будут оставаться такими, как всегда. Мы вместе, мы – единая семья. И мы будем побеждать вместе", – сказал Пачо.