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Защитник ПСЖ в восторге от поддержки болельщиков команды

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Комментарий после матча

Защитник ПСЖ в восторге от поддержки болельщиков команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Вильян Пачо дал интервью после выездной победы (1:0) над "Арсеналом" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

"Если честно, я очень счастлив – и с результата, и с настроения, и с того, как мы играли. Каждый из нас проявил преданность. Играть здесь, против "Арсенала", сложно, но мы выполнили установку тренера. Мы хорошо сыграли – и мы довольны. Я знаю, что когда мы едины, когда мы команда – нас никто не остановит.

Также поддержка фанатов, она было невероятная. Мы слышали их даже здесь, и дома будет то же самое. Их поддержка – это нечто особенное. Они важны и будут оставаться такими, как всегда. Мы вместе, мы – единая семья. И мы будем побеждать вместе", – сказал Пачо.

Добавим, что ответный матч состоится 7 мая в Париже.

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Источник:
PSG
Опубликовал: Алексей Полищук
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