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Лидер Арсенала говорит, что они с нетерпением ждут поездки в Париж

Лига Чемпионов

Тяжёлый матч

Лидер Арсенала говорит, что они с нетерпением ждут поездки в Париж

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мерино уже ведет обратный отсчет до ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен", несмотря на домашнее поражение "Арсенала" со счетом 0:1.

"Это был тяжелый матч. В Лиге чемпионов важна каждая минута, и, возможно, в первые 10-15 минут мы не играли на своем привычном уровне. Но команда хорошо отреагировала на пропущенный гол. Мы продемонстрировали характер, личность, и фактически доминировали на протяжении всей оставшейся игры.

Мы знаем, что у нас сильная команда, и мы уверены, что выиграем матч в Париже. Люди в нас верят. Мы знаем, что то, что мы показали сегодня, является лишь началом того, кем мы являемся. И мы точно в хорошей форме и заряжены на ответный матч.

Этот матч показал, что мы способны доминировать над любым соперником – где угодно. Сегодня мы играли против команды, которая действительно хочет быть с мячом все время и хочет держать вас в штрафной площадке. Но мы доказали, что можем играть с кем угодно и быть главной силой на поле. Теперь мы просто не можем дождаться поездки в Париж", – сказал Мерино.

Добавим, что ответный матч между "Арсеналом" и "ПСЖ" состоится 7 мая.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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