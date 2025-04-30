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Автор победного гола ПСЖ рискует пропустить ответный матч против Арсенала

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Хотя успел успокоить фанатов

Автор победного гола ПСЖ рискует пропустить ответный матч против Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"ПСЖ" одержал минимальную победу (1:0) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против "Арсенала". Но Усман Дембеле, автор единственного гола, должен был покинуть поле за 20 минут до финального свистка. Казалось, что француз чувствовал дискомфорт, поэтому, очевидно, наставника парижан спросили о его состоянии после матча.

"Я ничего не знаю. Завтра он пройдет обследование. Кажется, что ничего серьезного, это что-то легкое, но есть сомнения относительно его участия в ответном матче", – сказал Луис Энрике.

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Сам же Дембеле присоединился к делегации "ПСЖ" после матча. Там он коротко прокомментировал ситуацию прежде чем сесть в клубный автобус.

"Я что-то почувствовал, но все в порядке. Все будет хорошо!", - сказал Дембеле.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 33 гола и 12 ассистов в 45 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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