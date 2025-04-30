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От святого до осла, от требла до zero tituli. Лига Чемпионов может быть последним шансом для Интера спасти сезон
Симоне Индзаги на скамье подсудимых
Getty Images/Global Images Ukraine
"Летом в "Интере" ожидается омоложение состава и сокращение зарплат. Часть ветеранов уйдет. Начнется новая эра, новый период. Возможно, на год позже, чем нужно было, и сезон 2024/25 потерян. Но и возможно, что "нерадзурри" из последних сил старого состава зацепят даже требл. Как зацепил из последних сил возрастной состав Жозе Моуриньо в 2010-ом году".
Так я писал 16-го февраля в статье об "Интере". И еще 16-го апреля казалось, что миланский гранд очень близок к треблу. В тот день он как раз прошел "Баварию" на пути к полуфиналу Лиги Чемпионов, сохранял трехочковый гандикап во главе лиги и играл в полуфинале Кубка. Однако теперь Кубка нет, лидерство в лиге потеряно, а в ЛЧ сегодня ждет "Барселона".
"Интер" в сезоне 2009/10 был старейшей командой, выигравшей Лигу Чемпионов. Со средним возрастом 29 лет и 358 дней. И та ЛЧ, тот требл дались отнюдь не легко. Из главного Еврокубка команда Моуриньо чуть не вылетела в групповом турнире, лигу выиграла лишь в последнем туре с преимуществом в два очка, в Кубке выиграла все матчи с разницей в один мяч.
Нынешнему стартовому составу Симоне Индзаги в среднем 29 лет и 342 дня. В нынешнем сезоне три наистарейших стартовых состава на отдельные матчи Лиги Чемпионов выставил "Интер". Он стал первой командой в истории турнира с четырьмя игроками возраста 35-ти лет и старше в стартовом составе на матч плей-офф.
И он задыхается, выхолощен, лишен энергии, топлива уже в апреле. Он даже может завершить сезон с "zero tituli" - нулем трофеев. Этой цитатой, одной из знаменитейших Моуриньо, обращенной тогда к соперникам в насмешке, теперь насмехаются над самим "Интером".
"Zero tituli" "Интера" в сезоне 2024/25 можно было предсказать. Прежде всего - историей. Итальянские команды ныне не выносливы, не сильны физически, небогаты и не обладают обширным составом. Потому и не способны выдержать игру на три фронта. Для того, чтобы преуспеть на одном, нужно обязательно рано вылететь хотя бы на одном из двух других.
Чемпион Италии-2020/21 - тот же "Интер" - вылетел в том сезоне из Еврокубков еще в декабре. Чемпион-2021/22 "Милан" - также в декабре. Чемпион-2022/23 "Наполи" вылетел из Кубка Италии в декабре. Чемпион-2023/24 "Интер" вылетел из Кубка в декабре, а из Еврокубков - в феврале. Нынешний лидер лиги "Наполи" не играет в Еврокубках, а из Кубка вылетел в декабре.
Да, состав "Интера" уже пятый сезон все называют безоговорочно сильнейшим в Серии А, с безоговорочно длиннейшей скамейкой запасных. Но и он не справляется. Не справлялся даже в сезоне 2022/23, когда вышел в финал Лиги Чемпионов. Тогда в лиге он играл плохо, потерпел 12 поражений и еле зацепился за третье место. Индзаги даже чуть не уволили в марте.
Предсказать "zero tituli" можно было и по игре команды. В лиге, которую разорвала в предыдущем сезоне, она играет с самого начала нынешнего тяжеловесно, заторможенно. Много пропускает. В предыдущем сезоне в Серии А за все 38 туров пропустила 22 мяча. Здесь пропустила 23 уже к 24-му туру, а к 34-му - 33. Четыре команды в лиге пропустили меньше.
За весь предыдущий сезон в лиге "Интер" лишь в пяти матчах пропустил более одного мяча, ныне за 34 тура - уже в девяти.
Он потерпел наибольшее поражение во всех турнирах с 2019-го года - 0:3, причем дважды, впервые с 2017-го проиграл три матча (не считая серий пенальти) во всех турнирах подряд, впервые с 2012-го проиграл три подряд без забитых мячей. И сделал это за 11 последних дней. 0:3 от "Милана" в Кубке, 0:1 от "Болоньи" в лиге в добавленное время, 0:1 дома от "Ромы".
Он вообще стал играть плохо в Топ-матчах, и Индзаги и игроки не могут объяснить, почему. Против "Ювентуса" вел со счетом 4:2, но в итоге позволил 4:4. Не дожал дома "Наполи", не реализовав пенальти. Дважды потерял преимущество в счете над "Болоньей", во втором матче пропустил от нее на 95-ой минуте. Не выиграл ни одного из пяти матчей против "Милана".
В чем причина таких проблем? Может, тактическая? Но такой не видно. Индзаги играет всегда по схеме 3-5-2. Вдруг она перестала работать? Можно указать, что мотор этой схемы - латерали - в плохой форме или травмированы. Но это опять упирается в усталость и/или возраст. И в центре обороны 37-летний Ачерби и 33-летний Де Фрай играют из последних сил.
Подсчитали, что состав "Интера" отыграл в этом сезоне 50417 минут во всех турнирах, а состав "Наполи" - 35640. Разница огромная, способная стать решающей в борьбе за Скудетто.
Лишь один игрок "Интера" еще не вылетал из-за травмы в этом сезоне - Алессандро Бастони. Самый молодой из стартового состава. А те, кто вылетал, возвращаются тяжело. Главные форварды - Маркус Тюрам и Лаутаро Мартинес - вообще не играли хорошо одновременно. То один в кризисе, то второй. Димарко и Чалханоглу уже месяц после травм и все равно выглядят плохо.
"Нерадзурри" Индзаги всегда полагаются на скорость вертикальных атак, особенно - на флангах. Но сейчас самые быстрые игроки команды - Думфриз, Димарко, Тюрам, Барелла, Аугусто - либо травмированы, либо в плохой физической форме.
В принципе, Индзаги всегда был мастером ротации, умел распределять игровые минуты. Но в этом сезоне скамейка запасных не помогает. Опытные статусные новички Петр Зелински и Мехди Тареми выглядят инородными телами, как и игрок сборной Италии Давиде Фраттези. Зелински как раз успешно играл осенью именно в Лиге Чемпионов, но потом растворился.
В целом указывают на провальную трансферную кампанию. Зелински и Тареми, молодой аргентинец Паласиос, зимой уже отправленный в аренду. Зимой было ясно, что команда выдыхается, что нужно усиление, но она взяла лишь запасного латераля "Ромы" Николу Залевски. И он как раз выглядит единственным живым из латералей. При этом большей частью сидит в запасе.
В прессе уже пишут, что "Интер" летом будет избавляться от игроков. И вообще переходит на новую концепцию - будет брать молодых игроков, а не сытых уставших ветеранов.
Указывают и на общую нестабильность клуба. 11 месяцев тому он сменил владельца из-за неспособности предыдущего выплатить долги. Новые владельцы - американский инвестиционный фонд - футболом не интересуются, а хотят лишь зарабатывать. Потому уже сменили многолетнего коммерческого директора клуба Алессандро Антонелло и ограничивают расходы на трансферы.
Есть слухи, что клуб даже может не получить лицензию на следующий сезон в Серии А или может даже начать процедуру банкротства. Клуб это яростно отрицает, заявляя, что он аккуратно и вовремя выплачивает долги и не должен ни банкам, ни поставщикам. Такие слухи и вправду кажутся преувеличенными, да и просто глупыми. Но само возникновение их настораживает.
Новые владельцы продвинули на должность президента клуба гениального спортивного директора Джузеппе Маротту, построившего нынешнюю команду. С целью сохранить стабильность. Но, возможно, это и помешало Маротте плотно заниматься трансферами. Как президент, он вынужден заниматься всякими экономическими и политическими вещами, которые не любит.
Да и, возможно, Маротта слишком заигрался в свою любимую трансферную игру - приводить свободных агентов, обычно возрастных. От имен Тареми, Ачерби, Де Фрая, Арнаутовича, Дармиана, Мхитаряна, Зоммера, Чалханоглу так и веет прошлым десятилетием, каким-то 2017-ым годом. А мы уже в 2025-ом.
Индзаги заявляет, что усталость - не оправдание, что команда должна быть выше этого. Но дело не только в ней. В концовке провального матча Кубка против "Милана" он кричал арбитрам: "Не нужно добавленное время", после того матча вел беседу с игроками на повышенных тонах. И вообще он в этом сезоне раздражается, спорит с арбитрами и прессой, как никогда ранее.
Эксперты даже считают, что он и игроки стали высокомерными, зазнались, подумали, что теперь легко выиграют все. Фабио Капелло заявил прямо: "Я не удивлюсь, если окажется, что "Интер" немного потерял связь с реальностью после победы над "Баварией", подумал, что та победа - конечная станция. Я вижу высокомерие в решениях Индзаги".
Паоло Ди Канио считает, что никто в команде, кроме Ачерби, в последнем матче против "Ромы" не боролся. И вообще дело не в усталости, а в характере, в ментальных проблемах. "Эта команда позволила соперникам 11 камбеков в 20-ти последних минутах матчей, в том числе в начале сезона". Виновником такого плохого настроя он, разумеется, называет тренера.
Легендарный президент "Интера" Массимо Моратти также указывает на ментальность, конкретно - на разговоры о требле. "Очень странно, что сейчас было так много разговоров о требле. В сезоне 2009/10 мы вообще не говорили об этом. Только когда выиграли, поняли, что сделали это. Тогда это не было такой навязчивой идеей, как сейчас".
Впрочем, есть у Индзаги и защитники. Арриго Сакки злится: "После всех его успехов как вы можете подвергать его сомнению? Футбол иногда бывает непонятным. 15 дней назад он был феноменом после победы над "Баварией", а теперь вдруг стал ослом?! 15 дней тому его считали святым, а теперь он на скамье подсудимых?!"
Без всяких слов защищает его Лига Чемпионов. Там "Интер" осенью играл вторым составом и все равно занял высокое четвертое место. Пропустив лишь один мяч в восьми матчах. Затем легко прошел "Фейеноорд", затем добыл победу в Мюнхене и справился с "Баварией". Если судить по игре в ЛЧ, он совершенно не устал и более чем способен справиться с "Барселоной".
В Лиге Чемпионов все работает. Даже Фраттези, Арнаутович и Тареми забивают, даже Зелински играет отлично, даже оборона стоит монолитно, даже есть силы на 573 действия прессинга высокой интенсивности в Мюнхене против "Баварии" - рекорд всего турнира в этом сезоне.
В конце концов, "Барса" - не "Наполи", играет и в Еврокубках, и в финале Кубка Испании 120 минут. Она также может устать. Среди полевых игроков полуфиналистов Лиги Чемпионов три ее игрока набегали больше всех минут - Кунде, Педри и Рафинья, а наиболее нагруженный по километражу в "Интере" Лаутаро Мартинес - лишь 12-ый.
На матчи против каталонцев "Интер" уж точно соберет все силы, всю ярость, всю боевитость, весь прессинг высокой интенсивности, всю скорость вертикальных фланговых атак, которыми способен поразить далеко не блестящую оборону "блаугранас". И отступать миланцам некуда. Позади - zero tituli.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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