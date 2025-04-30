Хавбек ПСЖ - после 1:0 с Арсеналом: Теперь мы должны сыграть так же в Париже

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Витинья поделился эмоциями после победы над "Арсеналом" (1:0) в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов.

"Это был отличный вечер для команды. Мы владели мячом большую часть игры. Нам пришлось адаптироваться к различным обстоятельствам матча, и мы это сделали, хорошо защищаясь и атакуя.

Я счастлив за результат, но, что еще важнее, за игру этой команды. Мы продемонстрировали настоящий командный дух, атакуя и защищаясь вместе, когда это было необходимо. Это самое главное. Мы действительно показали свое желание выйти в финал и теперь должны сыграть так же в Париже.

Было очень важно забить гол рано. Это наша сильная сторона. Стратегия была очень ясна в наших головах; мы все прекрасно знали, что нам нужно сделать, чтобы добиться хорошего результата и, что еще важнее, победить.

Мы продолжали идти вперед и создали много моментов, могли забить больше. Мы знаем, что наш вратарь показал потрясающую игру, сделав великолепные сейвы. Я думаю, что 1:0 — заслуженный результат.

Я чувствовал себя хорошо и старался делать то, что нужно команде в разных ситуациях. Если нужно было сохранить мяч, я его сохранял. Если нужно было ускорить игру, я это делал. Если нужно было защищаться, я тоже защищался", - подытожил португалец.