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Ламин Ямаль назвал двух игроков Интера, которые ему больше всего нравятся

Лига Чемпионов

Комментарий накануне полуфинала

Ламин Ямаль назвал двух игроков Интера, которые ему больше всего нравятся

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Интера" юная звезда "Барселоны" Ламин Ямаль посетил пресс-конференцию. 17-летнего вингера спросили, кого из игроков соперника он лично выделил бы.

"Ну, мне очень нравятся Николо Барелла и Лаутаро Мартинес. Они являются одной из лучших контратакующих команд в Европе. Мне нравится наблюдать за игрой "Интера", – сказал Ямаль.

Добавим, что в этом сезоне на счету испанца 14 голов и 24 ассиста в 48 матчах за "Барсу" во всех турнирах.

Также напомним, что первый матч полуфинала между "Барселоной" и "Интером" состоится уже сегодня, 30 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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Лига чемпионов Барселона Интер (Милан) Николо Барелла Лаутаро Мартинес Ламин Ямаль
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Опубликовал: Алексей Полищук
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