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Бывшая звезда Барселоны оценил шансы команды в противостоянии с Интером

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Самый сложный соперник

Бывшая звезда Барселоны оценил шансы команды в противостоянии с Интером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок "Барселоны" Боян Кркич считает, что "Интер" – это самый сложный соперник для команды Ханси Флика в полуфинале Лиги чемпионов, но в то же время убежден, что у каталонцев есть шансы пройти в финал.

"Сейчас я скажу, что по процентам это будет 60/40 в пользу "Барселоны", которая, по моему мнению, в этом году демонстрирует лучший футбол в Европе.

Но "Интер" – очень организованная и мощная команда. Удивительно, что они проиграли три матча подряд. Однако следует отметить, что "Интер" – самый сложный соперник для "Барселоны" в полуфинале Лиги чемпионов.

"Нерадзурри" всегда играют одинаково, с той же самой системой. "Барселона" однозначно будет владеть мячом больше, и "Интер" должен это учитывать. Но у них будут свои шансы благодаря таким игрокам, как Думфрис, Ди Марко, а также Барелла. Это может стать смертельным оружием "Интера". Это будет тяжелый матч для обеих команд", – сказал Боян.

Напомним, что первый матч полуфинала между "Барселоной" и "Интером" состоится уже сегодня, 30 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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