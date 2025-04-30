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Барселона – Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Барселона – Интер: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.04.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" и "Интер" сойдутся в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Команды подходят к поединку в разных настроениях: каталонцы недавно выиграли Кубок Испании, а миланцы не могут победить уже 4 матча подряд.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 30-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча Вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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