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Мерино: Мы уверены, что выиграем второй матч с ПСЖ

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Есть вера в свои силы

Мерино: Мы уверены, что выиграем второй матч с ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник лондонского "Арсенала" Микель Мерино дал комментарий после поражения в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов от "Пари Сен-Жермен" (0:1).

"Это была сложная игра. Каждая минута имеет значение, и в первые 10-15 минут мы, возможно, не показали того уровня, к которому привыкли, но я думаю, что команда очень хорошо восстановилась после гола. Мы показали много характера и индивидуального мастерства, и почти доминировали в оставшейся части поединка.

Мы знаем, что у нас очень хорошая, мощная команда, и мы уверены, что выиграем второй матч. Я думаю, люди настроены оптимистично. Мы знаем, что то, что мы показали сегодня, - это только начало того, что мы есть, и, очевидно, мы действительно уверены в себе, действительно полны сил для второй игры.

Я думаю, что мы узнаем, что мы способны доминировать над любой командой, где бы то ни было. Это команда, которая действительно хочет владеть мячом все время, действительно хочет держать вас в своей штрафной. Сегодня мы доказали, что можем играть против кого угодно и быть главной командой на поле, а также показали, что действительно способны выступать везде. С нетерпением ждем поездки в Париж.

Было тяжело, но это те пределы, с которыми мы справляемся в подобных матчах.

Отмененный гол? Это элитный футбол, и несколько сантиметров могут определить ваше будущее. Надеюсь, во втором матче эти 10 сантиметров будут на нашей стороне", - сказал испанец.

Ответный матч между "Арсеналом" и "ПСЖ" состоится 7 мая.

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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Александр Бураков
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