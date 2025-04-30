Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мерино: Мы уверены, что выиграем второй матч с ПСЖ
Есть вера в свои силы
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Арсенала" Микель Мерино дал комментарий после поражения в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов от "Пари Сен-Жермен" (0:1).
"Это была сложная игра. Каждая минута имеет значение, и в первые 10-15 минут мы, возможно, не показали того уровня, к которому привыкли, но я думаю, что команда очень хорошо восстановилась после гола. Мы показали много характера и индивидуального мастерства, и почти доминировали в оставшейся части поединка.
Мы знаем, что у нас очень хорошая, мощная команда, и мы уверены, что выиграем второй матч. Я думаю, люди настроены оптимистично. Мы знаем, что то, что мы показали сегодня, - это только начало того, что мы есть, и, очевидно, мы действительно уверены в себе, действительно полны сил для второй игры.
Я думаю, что мы узнаем, что мы способны доминировать над любой командой, где бы то ни было. Это команда, которая действительно хочет владеть мячом все время, действительно хочет держать вас в своей штрафной. Сегодня мы доказали, что можем играть против кого угодно и быть главной командой на поле, а также показали, что действительно способны выступать везде. С нетерпением ждем поездки в Париж.
Было тяжело, но это те пределы, с которыми мы справляемся в подобных матчах.
Отмененный гол? Это элитный футбол, и несколько сантиметров могут определить ваше будущее. Надеюсь, во втором матче эти 10 сантиметров будут на нашей стороне", - сказал испанец.
Ответный матч между "Арсеналом" и "ПСЖ" состоится 7 мая.
Читайте такжеХавбек ПСЖ - после 1:0 с Арсеналом: Теперь мы должны сыграть так же в Париже
Популярное сейчас
- Легенда Металлиста назначен главным тренером олимпийской сборной Кыргызстана
- Украина договорилась о регулярных контрактах со страной, которая не желает ее вступления в ЕС
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- "У нас никогда не было коллапса системы таких масштабов": проведение матча Барселона – Интер под вопросом
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ