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Лидер защиты Арсенала проанализировал поражение от ПСЖ

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Было тяжело

Лидер защиты Арсенала проанализировал поражение от ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "канониров" Уильям Салиба пообщался с медиа после домашнего поражения от "ПСЖ" (0:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

"В первые 20 минут нам было очень тяжело. Они нас немного "съели". Мы много бегали и гонялись за мячом, но в конце первого тайма было уже лучше.

Все еще впереди. Мы надеемся победить в Париже. Надо брать позитив, нельзя сдаваться. Это Лига чемпионов – здесь может произойти что угодно. Надо будет продемонстрировать наш характер", – подытожил Салиба.

Добавим, что ответный матч между "Арсеналом" и "ПСЖ" состоится 7 мая.

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Источник:
GFFN
Опубликовал: Алексей Полищук
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