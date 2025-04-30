Лидер защиты Арсенала проанализировал поражение от ПСЖ

Центральный защитник "канониров" Уильям Салиба пообщался с медиа после домашнего поражения от "ПСЖ" (0:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

"В первые 20 минут нам было очень тяжело. Они нас немного "съели". Мы много бегали и гонялись за мячом, но в конце первого тайма было уже лучше.

Все еще впереди. Мы надеемся победить в Париже. Надо брать позитив, нельзя сдаваться. Это Лига чемпионов – здесь может произойти что угодно. Надо будет продемонстрировать наш характер", – подытожил Салиба.