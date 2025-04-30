Капитан Арсенала верит в то, что его команда сможет выйти в финал Лиги чемпионов

Капитан лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор дал комментарий после поражения от "Пари Сен-Жермен" (0:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

"Мы разочарованы этим результатом, ведь мы хотели выиграть, хотели начать этот матч гораздо лучше. Мы должны выложиться на полную во втором матче. Мы полностью уверены в том, что нам удастся все изменить.

Мы практически не угрожали их воротам, поэтому это необходимо исправить. Мы должны извлечь урок из этой игры и убедиться в том, что во втором матче мы сыграем гораздо лучше, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов".