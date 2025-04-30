  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Капитан Арсенала верит в то, что его команда сможет выйти в финал Лиги чемпионов

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Арсенала верит в то, что его команда сможет выйти в финал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Ответный матч против "ПСЖ" состоится через неделю

Капитан Арсенала верит в то, что его команда сможет выйти в финал Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор дал комментарий после поражения от "Пари Сен-Жермен" (0:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

"Мы разочарованы этим результатом, ведь мы хотели выиграть, хотели начать этот матч гораздо лучше. Мы должны выложиться на полную во втором матче. Мы полностью уверены в том, что нам удастся все изменить.

Мы практически не угрожали их воротам, поэтому это необходимо исправить. Мы должны извлечь урок из этой игры и убедиться в том, что во втором матче мы сыграем гораздо лучше, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что "Арсенал" сыграет ответный матч в полуфинале Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" на "Парк де Пренс" в среду, 7-го мая. Стартовый свисток в поединке прозвучит традиционно в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник ПСЖ - о победе над Арсеналом: Мы понимаем, что это не конец
yellow-arrow
Зеедорф: ПСЖ делал то, чего я ожидал от Арсенала. Канонирам необходимо изменить менталитет
yellow-arrow
Барселона - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 30.04.2025
Арсенал (Лондон) Лига чемпионов Мартин Эдегор Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CBS Sports Golazo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости