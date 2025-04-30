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Капитан Арсенала верит в то, что его команда сможет выйти в финал Лиги чемпионов
Ответный матч против "ПСЖ" состоится через неделю
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор дал комментарий после поражения от "Пари Сен-Жермен" (0:1) в полуфинале Лиги чемпионов.
"Мы разочарованы этим результатом, ведь мы хотели выиграть, хотели начать этот матч гораздо лучше. Мы должны выложиться на полную во втором матче. Мы полностью уверены в том, что нам удастся все изменить.
Мы практически не угрожали их воротам, поэтому это необходимо исправить. Мы должны извлечь урок из этой игры и убедиться в том, что во втором матче мы сыграем гораздо лучше, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов".
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Добавим, что "Арсенал" сыграет ответный матч в полуфинале Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" на "Парк де Пренс" в среду, 7-го мая. Стартовый свисток в поединке прозвучит традиционно в 22:00 по киевскому времени.
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