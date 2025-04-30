Зеедорф: ПСЖ делал то, чего я ожидал от Арсенала. Канонирам необходимо изменить менталитет

Четырехкратный победитель Лиги чемпионов Кларенс Зеедорф проанализировал первый поединок 1/2 финала ЛЧ между "Арсеналом" и "Пари Сен-Жермен", завершившийся победой французского клуба со счетом 0:1.

"Выиграть несколько матчей — это одно, а выиграть Лигу чемпионов — это совсем другое. Я думаю, у "Арсенала" проявился страх перед победой.

Я являюсь болельщиком "канониров" с точки зрения того, как они играли на протяжении многих лет, но я всегда говорил, что для того, чтобы они поднялись до уровня клуба-победителя, необходимо изменить менталитет.

Я видел, как "ПСЖ" делал то, чего я ожидал от "Арсенала", зная, когда прессинговать высоко, опускаться низко и сидеть сзади, выжидая контратаки. Вот как нужно играть в Лиге чемпионов, и я совсем не видел этого от лондонцев.



Этот результат может помочь "Арсеналу" сыграть свободно в ответном матче. Им нечего терять", - сказал нидерландец.