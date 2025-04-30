Полузащитник ПСЖ - о победе над Арсеналом: Мы понимаем, что это не конец

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Жуан Невеш прокомментировал победу над "Арсеналом" (0:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

"Это был очень хороший матч, но мы понимаем, что это еще не конец. Мы выиграли первую игру и готовы бороться за проход в финал во втором матче. С английскими командами трудно играть, ведь они имеют высокую выносливость, однако мы должны показать нашу лучшую игру в каждом футбольном аспекте. Такие поединки помогают нам развиваться. Мы будем биться за нашу команду, поэтому попробуем приложить максимум усилий в матче в Париже".