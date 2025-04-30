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Полузащитник ПСЖ - о победе над Арсеналом: Мы понимаем, что это не конец
Футболист настраивается на ответный матч
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Жуан Невеш прокомментировал победу над "Арсеналом" (0:1) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
"Это был очень хороший матч, но мы понимаем, что это еще не конец. Мы выиграли первую игру и готовы бороться за проход в финал во втором матче. С английскими командами трудно играть, ведь они имеют высокую выносливость, однако мы должны показать нашу лучшую игру в каждом футбольном аспекте. Такие поединки помогают нам развиваться. Мы будем биться за нашу команду, поэтому попробуем приложить максимум усилий в матче в Париже".
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Напомним, что "ПСЖ" сыграет ответный матч с "Арсеналом" в полуфинале Лиги чемпионов на "Парк де Пренс" в среду, 7-го мая. Стартовый свисток в поединке прозвучит традиционно в 22:00 по киевскому времени.
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