Лусио: Я желаю Симоне Индзаги такой же ночи в Барселоне, как у Моуринью

Накануне первого матча полуфинала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Интером" легендарный защитник "нерадзурри" Лусио сказал в интервью, что Симоне Индзаги заслуживает ночь, подобную той, которую имел Жозе Моуринью в свое время.

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Лусио выиграл исторический требл с "Интером" под руководством Моуринью в 2010 году, одолев легендарную "Барселону" Пепа Гвардиолы в полуфинале. Тогда ответный матч проходил на "Камп Ноу" после победы миланцев 3:1 на "Сан-Сиро". В Испании "Интер" уступил 0:1, но этого хватило для выхода в финал.

"Я помню, как Моуринью бежал после финального свистка. Заслуга в том успехе всегда останется за ним. Я желаю Индзаги такой же ночи – он заслуживает этого за всю свою работу. Да, "Барселона" имеет впечатляющий атакующий потенциал, но и оборона "Интера", особенно в Лиге чемпионов, заслуживает признания. Эта команда имеет тактическое понимание, которое позволяет им организованно защищаться. У них физически сильные центральные защитники, есть сплоченность и желание дойти до конца. А еще – великолепная техника для выхода из обороны и запуска контратак, особенно у Бастони. Я не буду делать прогнозов, но "Интер" такой же большой клуб, как и "Барса". Они начинают на равных, и у "нерадзурри" есть все, чтобы добиться успеха. Их фанаты верят в них – и это прекрасно, когда команда и болельщики являются единым целым. Мы хорошо знаем это ощущение", – сказал Лусио.

Напомним, что первый матч полуфинала между "Барселоной" и "Интером" состоится уже сегодня, 30 апреля, в 22:00 по киевскому времени.