  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Лусио: Я желаю Симоне Индзаги такой же ночи в Барселоне, как у Моуринью

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лусио: Я желаю Симоне Индзаги такой же ночи в Барселоне, как у Моуринью

Лига Чемпионов

Пожелания накануне полуфинала

Лусио: Я желаю Симоне Индзаги такой же ночи в Барселоне, как у Моуринью

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне первого матча полуфинала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Интером" легендарный защитник "нерадзурри" Лусио сказал в интервью, что Симоне Индзаги заслуживает ночь, подобную той, которую имел Жозе Моуринью в свое время.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Лусио выиграл исторический требл с "Интером" под руководством Моуринью в 2010 году, одолев легендарную "Барселону" Пепа Гвардиолы в полуфинале. Тогда ответный матч проходил на "Камп Ноу" после победы миланцев 3:1 на "Сан-Сиро". В Испании "Интер" уступил 0:1, но этого хватило для выхода в финал.

"Я помню, как Моуринью бежал после финального свистка. Заслуга в том успехе всегда останется за ним. Я желаю Индзаги такой же ночи – он заслуживает этого за всю свою работу.

Да, "Барселона" имеет впечатляющий атакующий потенциал, но и оборона "Интера", особенно в Лиге чемпионов, заслуживает признания. Эта команда имеет тактическое понимание, которое позволяет им организованно защищаться. У них физически сильные центральные защитники, есть сплоченность и желание дойти до конца. А еще – великолепная техника для выхода из обороны и запуска контратак, особенно у Бастони.

Я не буду делать прогнозов, но "Интер" такой же большой клуб, как и "Барса". Они начинают на равных, и у "нерадзурри" есть все, чтобы добиться успеха. Их фанаты верят в них – и это прекрасно, когда команда и болельщики являются единым целым. Мы хорошо знаем это ощущение", – сказал Лусио.

Напомним, что первый матч полуфинала между "Барселоной" и "Интером" состоится уже сегодня, 30 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник ПСЖ - о победе над Арсеналом: Мы понимаем, что это не конец
yellow-arrow
Зеедорф: ПСЖ делал то, чего я ожидал от Арсенала. Канонирам необходимо изменить менталитет
yellow-arrow
Барселона - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 30.04.2025
Лусио Лига чемпионов Барселона Интер (Милан) Симоне Индзаги Жозе Моуринью
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости