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Полуфинал ЛЧ. Барселона - Интер. Названы стартовые составы команд

Лига Чемпионов

Пора решающих матчей

Полуфинал ЛЧ. Барселона - Интер. Названы стартовые составы команд

x.com/FCBarcelona

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 апреля, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Барселона" примет миланский "Интер".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Барселона" - "Интер".

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