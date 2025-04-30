Лига Чемпионов
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Полуфинал ЛЧ. Барселона - Интер. Названы стартовые составы команд
Пора решающих матчей
x.com/FCBarcelona
Сегодня, 30 апреля, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Барселона" примет миланский "Интер".
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Напомним, что UA-Футбол проведет
???? BARÇA XI ????#BarçaInter @ChampionsLeague pic.twitter.com/w8m804BHnc— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 30, 2025
I nostri 11 ⚫️????#ForzaInter #UCL #BarcellonaInter pic.twitter.com/bFeiCNhqn0— Inter ⭐⭐ (@Inter) April 30, 2025
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