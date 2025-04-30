Лига Чемпионов
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Невероятный гол Тюрама уже на первых секундах вывел Интер вперед в полуфинале ЛЧ против Барселоны
Быстрое начало для Интера в полуфинале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" уже на 32-й секунде поединка открыл счет в матче полуфинала ЛЧ против "Барселоны".
Дюмфрис навесил с правого фланга, Иньиго Мартинес поскользнулся, а Тюрам замкнул подачу... пяткой! Получилось очень красиво и элегантно, Щенсны не имел шансов достать.
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Текущий счет 0:1.
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Matachorros (Chicago)
30.04.2025 в 22:34
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