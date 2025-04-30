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Невероятный гол Тюрама уже на первых секундах вывел Интер вперед в полуфинале ЛЧ против Барселоны

Лига Чемпионов
Обновлено

Быстрое начало для Интера в полуфинале Лиги чемпионов

Невероятный гол Тюрама уже на первых секундах вывел Интер вперед в полуфинале ЛЧ против Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Интер" уже на 32-й секунде поединка открыл счет в матче полуфинала ЛЧ против "Барселоны".

Дюмфрис навесил с правого фланга, Иньиго Мартинес поскользнулся, а Тюрам замкнул подачу... пяткой! Получилось очень красиво и элегантно, Щенсны не имел шансов достать.

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Текущий счет 0:1.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
30.04.2025 в 22:34
Тотальное унижение вонючек.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
30.04.2025 в 22:34
Тотальное унижение вонючек.
Ответить
0
0

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