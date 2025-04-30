Невероятный гол Тюрама уже на первых секундах вывел Интер вперед в полуфинале ЛЧ против Барселоны

"Интер" уже на 32-й секунде поединка открыл счет в матче полуфинала ЛЧ против "Барселоны".

Дюмфрис навесил с правого фланга, Иньиго Мартинес поскользнулся, а Тюрам замкнул подачу... пяткой! Получилось очень красиво и элегантно, Щенсны не имел шансов достать.

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