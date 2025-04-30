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Интер удваивает преимущество, но Барселона быстро отыгрывает один мяч в полуфинале Лиги чемпионов
Пока 1:2
Getty Images/Global Images Ukraine
На экваторе первого тайма "Интер" удваивает свое преимущество над "Барселоной" в полуфинале ЛЧ.
Пошла подача с углового в исполнении миланцев, Ачерби выиграл второй этаж и совершил скидку, которую ножницами разрезал Дюмфрис.
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Но на 24-й минуте Ямаль получил мяч на фланге, убежал от двух игроков соперника, вошел в штрафную и отправил снаряд четко под дальнюю штангу.
Счет в матче - 1:2 в пользу "Интера".
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