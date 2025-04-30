  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Интер удваивает преимущество, но Барселона быстро отыгрывает один мяч в полуфинале Лиги чемпионов

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер удваивает преимущество, но Барселона быстро отыгрывает один мяч в полуфинале Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Пока 1:2

Интер удваивает преимущество, но Барселона быстро отыгрывает один мяч в полуфинале Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

На экваторе первого тайма "Интер" удваивает свое преимущество над "Барселоной" в полуфинале ЛЧ.

Пошла подача с углового в исполнении миланцев, Ачерби выиграл второй этаж и совершил скидку, которую ножницами разрезал Дюмфрис.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Но на 24-й минуте Ямаль получил мяч на фланге, убежал от двух игроков соперника, вошел в штрафную и отправил снаряд четко под дальнюю штангу.

Счет в матче - 1:2 в пользу "Интера".

Читайте такжеНевероятный гол Тюрама уже на первых секундах вывел Интер вперед в полуфинале ЛЧ против Барселоны
По теме
yellow-arrow
Барселона сравняла счет в матче полуфинала ЛЧ против Интера
yellow-arrow
Тюрам стал автором самого быстрого гола в истории полуфиналов Лиги чемпионов
yellow-arrow
Невероятный гол Тюрама уже на первых секундах вывел Интер вперед в полуфинале ЛЧ против Барселоны
Барселона Интер (Милан)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости