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Тюрам стал автором самого быстрого гола в истории полуфиналов Лиги чемпионов
Невероятный матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Интера" Маркюс Тюрам забил самый быстрый гол в истории полуфиналов ЛЧ, сообщает Opta.
Французский нападающий вывел свою команду вперед на 30-й секунде матча. Также этот гол стал вторым в списке самых быстрых в Лиге чемпионов в истории "Интера".
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Быстрее забивал только Деян Станкович в 2011 году в ворота "Шальке" - 26 секунд. Предыдущий рекорд принадлежит Кевину Де Брюйне - гол "Реалу" на 93-й секунде в 2022 году.
30 seconds in, Marcus Thuram has given Inter an unlikely lead with the fastest goal in a semi-final in the history of the Champions League.— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 30, 2025
Inter have won all nine of the #UCL games in which they have scored first so far this season. pic.twitter.com/diAb326jd6
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