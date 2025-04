Тюрам стал автором самого быстрого гола в истории полуфиналов Лиги чемпионов

Форвард "Интера" Маркюс Тюрам забил самый быстрый гол в истории полуфиналов ЛЧ, сообщает Opta.

Французский нападающий вывел свою команду вперед на 30-й секунде матча. Также этот гол стал вторым в списке самых быстрых в Лиге чемпионов в истории "Интера".

Быстрее забивал только Деян Станкович в 2011 году в ворота "Шальке" - 26 секунд. Предыдущий рекорд принадлежит Кевину Де Брюйне - гол "Реалу" на 93-й секунде в 2022 году.

30 seconds in, Marcus Thuram has given Inter an unlikely lead with the fastest goal in a semi-final in the history of the Champions League.



Inter have won all nine of the #UCL games in which they have scored first so far this season.