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Тюрам стал автором самого быстрого гола в истории полуфиналов Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Невероятный матч

Тюрам стал автором самого быстрого гола в истории полуфиналов Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Интера" Маркюс Тюрам забил самый быстрый гол в истории полуфиналов ЛЧ, сообщает Opta.

Французский нападающий вывел свою команду вперед на 30-й секунде матча. Также этот гол стал вторым в списке самых быстрых в Лиге чемпионов в истории "Интера".

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Быстрее забивал только Деян Станкович в 2011 году в ворота "Шальке" - 26 секунд. Предыдущий рекорд принадлежит Кевину Де Брюйне - гол "Реалу" на 93-й секунде в 2022 году.

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Интер (Милан) Маркус Тюрам
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