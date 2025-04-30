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Барселона сравняла счет в матче полуфинала ЛЧ против Интера
2:2
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В конце первого тайма полуфинального матча Лиги чемпионов между "Барселоной" и миланским "Интером" каталонцам удалось сравнять счет.
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Под занавес первой 45-минутки Педри навесил на дальнюю штангу, Рафинья сбросил головой на линию вратарской, а Ферран Торрес набежал и замкнул в касание - Ачерби за семеркой каталонцев не успел.
Текущий счет - 2:2.
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