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Барселона сравняла счет в матче полуфинала ЛЧ против Интера

Лига Чемпионов
Обновлено

2:2

Барселона сравняла счет в матче полуфинала ЛЧ против Интера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В конце первого тайма полуфинального матча Лиги чемпионов между "Барселоной" и миланским "Интером" каталонцам удалось сравнять счет.

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Под занавес первой 45-минутки Педри навесил на дальнюю штангу, Рафинья сбросил головой на линию вратарской, а Ферран Торрес набежал и замкнул в касание - Ачерби за семеркой каталонцев не успел.

Текущий счет - 2:2.

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