ЛЧ. Барселона - Интер 3:3. Поединок, достойный финала

Лига чемпионов. 1/2 финала

30.04.2025. Эстадио Олимпико (Барселона)

Главный арбитр: К. Тюрпен (Франция)

Барселона - Интер 3:3

"Барселона": Щенсный - Мартин (Араухо 46), Мартинес, Кубарси (Кристенсен 83), Кунде (Гарсия 42) - Педри (Гави 83), де Йонг - Ольмо (Лопес 67) - Рафинья, Торрес, Ямаль

"Интер": Зоммер - Бастони, Ачерби, Бисек - Димарко (Карлос Аугусто 55), Мхитарян, Чалханоглу (Фраттези 71), Барелла, Дюмфрис (Дармиан 81) - Тюрам (Зелинский 81), Мартинес (Тареми 46)

Предупреждения: Кубарси 70 - Чалханоглу 59

Голы: Ямаль 24, Торрес 38, Зоммер (аг) 65 - Тюрам 1, Дюмфрис 21, 64

"Интер" не забивал последние 3 матча подряд. А вот в игре Лиги Чемпионов с "Барселоной" сумел прервать эту серию уже на 1-й минуте. Гости удивили всех. Дюмфрис выполнил прострел с правого фланга, но Кунде передачу перехватил. Мяч подхватил Димарко, далее он снова оказался в ногах Дюмфриса, и его второй прострел уже нашел нужного адресата. Тюрам красиво, пяткой переправил кожаного в ворота.

30 секунд понадобилось для первого взятия ворот в поединке. Это самый быстрый гол в полуфинале Лиги чемпионов за всю историю. Исторический.

"Барса" сразу помчалась исправлять ситуацию. Однако спустя 20 минут безуспешных попыток вновь наткнулась на контратаку, которая привела к голу. Выпад завершился угловым, где Дюмфрис, между защитников, смог нанести удар в падении. Это 0:2 - полный шок для хозяев. Хотя, не только для них. Кто же мог предвидеть такое развитие событий?

Итоговый счет вы все знаете, поэтому знаете насколько результативным был этот матч. Количество голов просто не позволяет нам в этом отчете останавливаться на каких-то опасных моментах. Правда, все они не сравнятся со всеми мячами, которые оказались в сетке.

Уже на 24-й минуте невероятный Ямаль сократил отставание невероятным ударом в дальний угол. От стойки кожаный идеально залетел в ворота. И это в юбилейный, 100-й матч за "Барселону". Только вдумайтесь в это число. Да, да, 17 лет.

На 38-й минуте каталонцы реализовали еще один свой момент. Великолепный розыгрыш. Длинная передача Педри на Рафинью, который караулил у левой стойки, сброс в центр площадки на вбегающего Торреса, и это 2:2.

Из негатива в этой игре - вынужденные замены Кунде и Лаутаро Мартинеса. Во втором тайме пришлось играть без них.

Казалось, после перерыва матч перешёл в ритм, который прогнозировался с самого начала. Обычная игра. Но таки нет. 63-я минута принесла еще один гол для "Интера". Причем миланцы снова использовали угловой. Опять Дюмфрис. Он выиграл верховую борьбу у оппонентов, переправив мяч в ворота. На самом деле, в этом эпизоде на выходе ошибся Щенсный.

Считанные секунды, как "Барса" в очередной раз сравняла счет. И как же снова красиво. Просто невероятный дальний выстрел удался Рафиньи! Этот гол заполонит ваши соцсети. Мяч попал в перекладину, а затем от Зоммера залетел в сетку. Автогол, в котором заслуга только Рафиньи.

"Барселона" продолжала играть первым номером. "Интер", традиционно, выбегал в контратаки. Обе команды были довольны таким положением. Ведь моменты возникали с обеих сторон.

Также отдельно отметим возвращение в игру Кристенсена. Защитник в этом сезоне имел только 1 матч - в первом туре Ла Лиги. Восстановление от травм было долгим. И вот он снова в игре.

Невероятный поединок между "Барселоной" и "Интером" завершился сумасшедшими 3:3! Результат, который вернет команды через неделю в исходные положения.