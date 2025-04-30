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ЛЧ. Барселона - Интер 3:3. Поединок, достойный финала

Лига Чемпионов
Обновлено

Противоположность вчерашней игре

ЛЧ. Барселона - Интер 3:3. Поединок, достойный финала

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов. 1/2 финала

30.04.2025. Эстадио Олимпико (Барселона)

Главный арбитр: К. Тюрпен (Франция)

Барселона - Интер 3:3

"Барселона": Щенсный - Мартин (Араухо 46), Мартинес, Кубарси (Кристенсен 83), Кунде (Гарсия 42) - Педри (Гави 83), де Йонг - Ольмо (Лопес 67) - Рафинья, Торрес, Ямаль

"Интер": Зоммер - Бастони, Ачерби, Бисек - Димарко (Карлос Аугусто 55), Мхитарян, Чалханоглу (Фраттези 71), Барелла, Дюмфрис (Дармиан 81) - Тюрам (Зелинский 81), Мартинес (Тареми 46)

Предупреждения: Кубарси 70 - Чалханоглу 59

Голы: Ямаль 24, Торрес 38, Зоммер (аг) 65 - Тюрам 1, Дюмфрис 21, 64

"Интер" не забивал последние 3 матча подряд. А вот в игре Лиги Чемпионов с "Барселоной" сумел прервать эту серию уже на 1-й минуте. Гости удивили всех. Дюмфрис выполнил прострел с правого фланга, но Кунде передачу перехватил. Мяч подхватил Димарко, далее он снова оказался в ногах Дюмфриса, и его второй прострел уже нашел нужного адресата. Тюрам красиво, пяткой переправил кожаного в ворота.

30 секунд понадобилось для первого взятия ворот в поединке. Это самый быстрый гол в полуфинале Лиги чемпионов за всю историю. Исторический.

"Барса" сразу помчалась исправлять ситуацию. Однако спустя 20 минут безуспешных попыток вновь наткнулась на контратаку, которая привела к голу. Выпад завершился угловым, где Дюмфрис, между защитников, смог нанести удар в падении. Это 0:2 - полный шок для хозяев. Хотя, не только для них. Кто же мог предвидеть такое развитие событий?

Итоговый счет вы все знаете, поэтому знаете насколько результативным был этот матч. Количество голов просто не позволяет нам в этом отчете останавливаться на каких-то опасных моментах. Правда, все они не сравнятся со всеми мячами, которые оказались в сетке.

Уже на 24-й минуте невероятный Ямаль сократил отставание невероятным ударом в дальний угол. От стойки кожаный идеально залетел в ворота. И это в юбилейный, 100-й матч за "Барселону". Только вдумайтесь в это число. Да, да, 17 лет.

На 38-й минуте каталонцы реализовали еще один свой момент. Великолепный розыгрыш. Длинная передача Педри на Рафинью, который караулил у левой стойки, сброс в центр площадки на вбегающего Торреса, и это 2:2.

Из негатива в этой игре - вынужденные замены Кунде и Лаутаро Мартинеса. Во втором тайме пришлось играть без них.

Казалось, после перерыва матч перешёл в ритм, который прогнозировался с самого начала. Обычная игра. Но таки нет. 63-я минута принесла еще один гол для "Интера". Причем миланцы снова использовали угловой. Опять Дюмфрис. Он выиграл верховую борьбу у оппонентов, переправив мяч в ворота. На самом деле, в этом эпизоде на выходе ошибся Щенсный.

Считанные секунды, как "Барса" в очередной раз сравняла счет. И как же снова красиво. Просто невероятный дальний выстрел удался Рафиньи! Этот гол заполонит ваши соцсети. Мяч попал в перекладину, а затем от Зоммера залетел в сетку. Автогол, в котором заслуга только Рафиньи.

"Барселона" продолжала играть первым номером. "Интер", традиционно, выбегал в контратаки. Обе команды были довольны таким положением. Ведь моменты возникали с обеих сторон.

Также отдельно отметим возвращение в игру Кристенсена. Защитник в этом сезоне имел только 1 матч - в первом туре Ла Лиги. Восстановление от травм было долгим. И вот он снова в игре.

Невероятный поединок между "Барселоной" и "Интером" завершился сумасшедшими 3:3! Результат, который вернет команды через неделю в исходные положения.

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1 голосов
Комментарии
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Justice (Львів)
01.05.2025 в 00:09
Барсонуті, ви такі нікчемні...що коли програєте винен суддя, і коли граєте в нічию, і навіть коли виграєте всеодно винен арбітр...
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Комментарии 59
Justice (Львів)
01.05.2025 в 00:09
Барсонуті, ви такі нікчемні...що коли програєте винен суддя, і коли граєте в нічию, і навіть коли виграєте всеодно винен арбітр...
Ответить
1
3
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:05
а ВОТ ТУТ я с тобой солидарен!)))
Ответить
2
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:01
напоминает пердн времён рамоса...
sticker
Ответить
1
1
avatar
Кукулькан (сине-гранатовый)
01.05.2025 в 00:00
Я знаю. )
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1
0
avatar
Кукулькан (сине-гранатовый)
01.05.2025 в 00:36
Даже, если Барса не пройдёт в финал, я сильно страдать не буду. Надо брать чемпионат и делать внутренний требл Испании, чемп, кубок, суперкубок. Ну и конечно же наказать реал в 4-й раз подряд.
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0
0
Море23 (Одесса)
01.05.2025 в 00:35
Что с сайтом ?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:37
технолоджия (с)
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0
0
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Кукулькан (сине-гранатовый)
01.05.2025 в 00:31
Что-то непонятное творится на ветке с комментариями.
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1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:33
иииидорги заааполониииили вселеееннууую....
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1
0
Justice (Львів)
01.05.2025 в 00:36
Ну так...більша половина коментарів написана, здається, сербською мовою...
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0
1
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Кукулькан (сине-гранатовый)
01.05.2025 в 00:37
и болгарской
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:37
а не на суржике, не?
 
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Море23 (Одесса)
01.05.2025 в 00:30
В любом случаи Флик молодец взял команду без денег .даже усилится не могут денег нет и довел ее до полуфинала ....ошибка одна но важная там где было в играх 4:0 5:0 не давал отдыхать лидерам
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0
0
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Кукулькан (сине-гранатовый)
01.05.2025 в 00:27
А что с Кунде, кто знает?
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:26
редакция, с какого Хеала вы трёте обычные нормальные комментарии??? оставили только ответы...
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2
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Море23 (Одесса)
01.05.2025 в 00:24
Непонятно почему не даёт шансы Торре и форту уж точно лучше чем Мартин
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0
0
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Кукулькан (сине-гранатовый)
01.05.2025 в 00:24
А что с Кунде, кто знает?
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0
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Spokoyno (Київ)
01.05.2025 в 00:21
Виграш Кубка Короля суттєво вплинув на результат! Це а також фарт сприяв нічийному результату. Барселона по всім показникам, окрім пробігу, була краща... 92 атаки проти 17; 19 у тому числі 10 ударів у площину воріт проти 7 / 3 Проте цього не вистачило, щоб перемогти! Все буде вирішуватися у Мілані! І враховуючи, що графік у обох клубів схожий важко визначити, хто тепер має більше шансів на фінал! PS А по Кунде може бути КАРАУЛ! На місце правого крайнього захисника так толком нікого не награли!
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Matachorros (Chicago)
01.05.2025 в 00:12
По сути финал этой ЛЧ уже был, это Ливерпуль ПСЖ, две самые сильные команды этого сезона, где парижане заслужено взяли вверх....потом выпала Бавария и Реал. Так что для французов идеальный вариант взять спокойно эту ЛЧ, на фоне того что основные претенденты повылетали еще до 1/2. Остались только бомжи, нестабильный интер. И недоумок Артета, который получает всех игроков которых хочет, и всё еще не в состоянии взять чемпионство в АПЛ
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0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
01.05.2025 в 00:13
Шо ти мелеш ?
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Justice (Львів)
01.05.2025 в 00:16
От і я проте, що фінал ПСЖ - Інтер...але сьогодні міланця так багато напропускали, що можливо і Барса пройде...Але для них це максимум ...ПСЖ візьме ЛЧ цього року..
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2
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
01.05.2025 в 00:11
Когда Барселона обоссала Реал в октябре (там где у мбаппе было 9 оффсайдов за матч) я своему другу сказал, что весной в лиге чемпионов кто-то накажет Барсу за эту высокую линию обороны. Когда уже было известно с кем полуфинал , то я уверен был что это именно интер! Но пока после первого матча надежда ещё есть, наверное лучший полуфинальный матч в истории лч !? (Или я что-то пропустил?) Всё голы очень красивые , обе команды очень крутые! П.С. ещё попрошу назвать лучше полуфиналиные пары чем эти в этой лч, если есть такие варианты у вас. Я сам себе вспомнил разве что челси-ливерпуль и Милан-мю
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:13
шд против дупамо, но это кубок уефа!))) но эмоций забрали немеряно)))
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1
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
01.05.2025 в 00:14
Я тогда был за ШД , хотя они всегда были для меня равноценно козлами по отношению к Кривбассу )
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:20
я не рад за тебя, но могу сказать, что по отношению к кривбассу вообще пухой!))) хотя... есть некая дальняя связь с вашим руководством))))
 
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Justice (Львів)
01.05.2025 в 00:28
Ну принаймні не так давно чвертьфінали були крутіші...коли Тотенхем пройшов МС...інший не можу пригадати..
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Justice (Львів)
01.05.2025 в 00:33
Є такий півфінал....Ліверпуль - Барселона 4:0....кажуть, гравці Барси ще досі чекають на кутовий від Трента)))))
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Виктор 2209 (Мехико)
01.05.2025 в 00:09
Матч-огонь!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:11
беззаботная барса и пылающий задом интыр - найдите одно отличие)))
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Море23 (Одесса)
01.05.2025 в 00:07
Кому то нравится ольмо ? Тогда выбор либо кьеза бесплатно либо ольмо .взяли ольмо
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0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:15
контр-вопрос: почему подлива, а не пихвалёнок?
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Море23 (Одесса)
01.05.2025 в 00:28
Последний матч в дерби пихаленок сидел в запасе динамо
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:31
вопрос разве о последнем матче или о длинной дистанции?)))) бондаренко первый тайм отыграл на удивление хорошо (не отлично!!!), НО потом просто снова превратился в подливу))))
 
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Кукулькан (сине-гранатовый)
01.05.2025 в 00:05
Судейка резиновое изделие №2
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:07
первое место разделили алжирская рабыня и вротик обассак!)))
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Matachorros (Chicago)
01.05.2025 в 00:04
Интер повозил вонючек мордой в грязь. Вполне хороший результат для итальянцев. Этому полуфиналу не хватает Ливерпуля вместо этой пут@лонской помойки. Интеру вполне по силам завершить начатое, и добить бомжей окончательно.
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Море23 (Одесса)
01.05.2025 в 00:02
Усталость и травмы ...кунде жалко
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Кукулькан (сине-гранатовый)
30.04.2025 в 23:58
С такой ужасной реализацией и игрой в обороне Барса интер не пройдёт.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.04.2025 в 23:57
пэзэдэцэ, ямаля в штрафной открыто рубают рукой по лицу - тишина... но он этим идоргам отомстил
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Justice (Львів)
01.05.2025 в 00:00
Не парся...там коли Барела сам на сам вибігав, а захисник зіграв рукою... теж штрафного не було, не кажучи про фол останньої надії...отже паритет
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:03
не видел этот момент, ибо смотрел набегами. это при каком счёте было?
 
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Justice (Львів)
01.05.2025 в 00:06
Трохи не так написав....якби захисник не підіграв рукою, то Барела вибіг би сам на сам... 60-61 хв ..момент не очевидний, от за таке як ти написав дають штрафні, пенальті за таке не дають...
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:09
так удар же был в штрафной!!!))) это пеналь + минимум жк!
 
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Justice (Львів)
01.05.2025 в 00:14
Я ж не кажу що це не фол....просто кажу що цього мало щоб дати пенальті...якби це було за межами штрафного суддя б свиснув...
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:16
мало??? удар в лицо в штрафной????))))))
 
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Justice (Львів)
01.05.2025 в 00:22
Двометровий захисник зачепив рукою обличчя півтораметровій дитині...якби,це не удар..
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:23
видео. вкл. просмотр. ответ.
 
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Justice (Львів)
01.05.2025 в 00:26
Я бачив...Якби він його ударив, ходив би Ямаль як Чех в шоломі до кінця кар'єри. Максимум відмашка...
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:28
ясно...
 
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Justice (Львів)
30.04.2025 в 23:56
Якщо коротко то....якщо, раптом, Барселона пройде Інтер, то у фіналі їх оборону ПСЖ розбере на молекули...
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Michael-K (Івано-Франківськ)
30.04.2025 в 23:55
Дивитись гру Барселони подібно прийманню контарстного душу. )))З самого початку в холод кинули всіх вболівальників пропустивши з нічого два голи, потім пішла жара з потужним натиском і двома голами в першому таймі. В другому чередування холодної і гарячої води продовжилось...))Вкінці все таки була гаряча вода і мали вигравати, хоч і могли пропустити... Флік пожинає плоди Хоми невіруючого, коли не довіряв гравцям резерву і постійно ставив в стартовий склад основу, навіть в прохідних матчах...Левандовські травмувався, сьогодні Кунде ... А залишились найвідповідальніші матчі! Чого чекати далі неясно...Зловив себе на думці, що коли м'яч в Ямаля, то постійно чекаєш якогось дива, красоти і загострення. Особливо в першому таймі!Голи сьогодні суперові- один кращий другого. Подяка обом командам за таке видовище!Супер матч!!!
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Кукулькан (сине-гранатовый)
01.05.2025 в 00:03
Такое чувство было и когда играл Месси. Ожидание чуда. Это почерк великих игроков.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:04
пиши "по-местному": поДчерк)))))
 
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Кукулькан (сине-гранатовый)
01.05.2025 в 00:10
Я ж тебе не поРдчёкнутый. )
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:16
а де шурик?)))
 
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Кукулькан (сине-гранатовый)
01.05.2025 в 00:18
Раствор мешает. 15 суток.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:23
ничего, скоро шашлыки подвезут - пусть не щёлкает, а то будет кефир с булкой фигачить))))))
 
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Кукулькан (сине-гранатовый)
01.05.2025 в 00:25
А компот???
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.05.2025 в 00:29
о е аоае, о е е ! (с)
 
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