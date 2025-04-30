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Ламин Ямаль - самый молодой автор гола в полуфинале Лиги чемпионов

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Исторический рекорд

Ламин Ямаль - самый молодой автор гола в полуфинале Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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В возрасте 17 лет и 291 день вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль вошел в историю турнира, став самым молодым игроком, который когда-либо забивал гол в полуфинальной стадии.

Юный талант превзошел предыдущий рекорд, который принадлежал Килиану Мбаппе. Француз отметился голом в полуфинале Лиги чемпионов в 2017 году в возрасте 18 лет и 140 дней.

Ямаль в текущем сезоне забил 14 голов и отдал 24 ассиста в 48 матчах за "Барселону".

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Источник:
Opta Jose
Опубликовал: Екатерина Власова
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