Ламин Ямаль - самый молодой автор гола в полуфинале Лиги чемпионов

В возрасте 17 лет и 291 день вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль вошел в историю турнира, став самым молодым игроком, который когда-либо забивал гол в полуфинальной стадии.

Юный талант превзошел предыдущий рекорд, который принадлежал Килиану Мбаппе. Француз отметился голом в полуфинале Лиги чемпионов в 2017 году в возрасте 18 лет и 140 дней.

Ямаль в текущем сезоне забил 14 голов и отдал 24 ассиста в 48 матчах за "Барселону".