Лига Чемпионов
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Голеадор Дюмфрис и пушкарь Рафинья. Барселона и Интер снова обменялись голами в огненном полуфинале ЛЧ
Просыпаемся! Хотя... Кто мог вообще заснуть по такому матчу?
Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" на 63-й минуте снова выходит вперед в полуфинале Лиги чемпионов против "Барселоны".
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Дюмфрис выпрыгнул выше на безупречную подачу с углового и мощным ударом головой отправил мяч в сетку ворот.
Но "Барселона" с ответом не заставила себя ждать. Рафинья пробил в касание из-за пределов штрафной после передачи с фланга, мяч попал в перекладину, от нее отскочил в Зоммера, а от того - в ворота.
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