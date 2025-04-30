Голеадор Дюмфрис и пушкарь Рафинья. Барселона и Интер снова обменялись голами в огненном полуфинале ЛЧ

"Интер" на 63-й минуте снова выходит вперед в полуфинале Лиги чемпионов против "Барселоны".

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Дюмфрис выпрыгнул выше на безупречную подачу с углового и мощным ударом головой отправил мяч в сетку ворот.

Но "Барселона" с ответом не заставила себя ждать. Рафинья пробил в касание из-за пределов штрафной после передачи с фланга, мяч попал в перекладину, от нее отскочил в Зоммера, а от того - в ворота.