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Герой Интера – лучший игрок второго полуфинала. Оценки футболистов за матч
Взял на себя роль конструктора миланских голов
Фото: SempreInter
"Барселона" и "Интер" выдали зрелищный поединок на каталонском "Олимпико" (3:3). Автор дубля и ассиста в составе "нерадзурри" Дензел Дюмфрис получил наивысшие баллы от статистических порталов WhoScored и SofaScore (9,0/8,9).
Среди "сине-гранатовых" больше всех оценили старания Ламина Ямаля (8,9/8,5). Он мог стать лучшим в этой встрече, но две перекладины ограничили его вклад в счет лишь одним точным ударом.
Также аналитики отметили у ломбардийцев действия Янна Зоммера, Маркуса Тюрама и Франческо Ачерби. В расположении хозяев качественный поединок провели Педри, Рафинья, Ферран Торрес и Френки де Йонг.
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