Герой Интера – лучший игрок второго полуфинала. Оценки футболистов за матч

"Барселона" и "Интер" выдали зрелищный поединок на каталонском "Олимпико" (3:3). Автор дубля и ассиста в составе "нерадзурри" Дензел Дюмфрис получил наивысшие баллы от статистических порталов WhoScored и SofaScore (9,0/8,9).

Среди "сине-гранатовых" больше всех оценили старания Ламина Ямаля (8,9/8,5). Он мог стать лучшим в этой встрече, но две перекладины ограничили его вклад в счет лишь одним точным ударом.

Также аналитики отметили у ломбардийцев действия Янна Зоммера, Маркуса Тюрама и Франческо Ачерби. В расположении хозяев качественный поединок провели Педри, Рафинья, Ферран Торрес и Френки де Йонг.