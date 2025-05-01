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Герой Интера – лучший игрок второго полуфинала. Оценки футболистов за матч

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Взял на себя роль конструктора миланских голов

Герой Интера – лучший игрок второго полуфинала. Оценки футболистов за матч

Фото: SempreInter

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"Барселона" и "Интер" выдали зрелищный поединок на каталонском "Олимпико" (3:3). Автор дубля и ассиста в составе "нерадзурри" Дензел Дюмфрис получил наивысшие баллы от статистических порталов WhoScored и SofaScore (9,0/8,9).

Герой Интера – лучший игрок второго полуфинала. Оценки футболистов за матч - изображение 1
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Среди "сине-гранатовых" больше всех оценили старания Ламина Ямаля (8,9/8,5). Он мог стать лучшим в этой встрече, но две перекладины ограничили его вклад в счет лишь одним точным ударом.

Герой Интера – лучший игрок второго полуфинала. Оценки футболистов за матч - изображение 2

Также аналитики отметили у ломбардийцев действия Янна Зоммера, Маркуса Тюрама и Франческо Ачерби. В расположении хозяев качественный поединок провели Педри, Рафинья, Ферран Торрес и Френки де Йонг.

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Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
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