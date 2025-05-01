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Ямаль возглавил топ-5 самых молодых игроков в истории Барселоны, сыгравших 100 матчей

Лига Чемпионов
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Его достижение будет тяжело превзойти

Ямаль возглавил топ-5 самых молодых игроков в истории Барселоны, сыгравших 100 матчей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В возрасте 17 лет и 291 дня Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории каталонцев с сотней поединков.

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Талант "сине-гранатовых" дебютировал 29 апреля 2023 года во встрече против "Бетиса" в рамках Ла Лиги. Тогда ему было 15 лет 9 месяцев и 16 дней. Предыдущий рекорд продержался всего 20 месяцев и принадлежал Гави. Полузащитник достиг этой отметки в 19 лет и 29 дней.

Также в топ-5 по этому показателю входят Боян Кркич (19 лет, 2 месяца, 24 дня), Педри (20 лет, 2 месяца, 4 дня) и Ансу Фати (20 лет, 5 месяцев, 15 дней).

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Боян Кркич Барселона Ансу Фати Педри Гави Ламин Ямаль
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Источник:
Барселона
Опубликовал: Александр Симченко
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