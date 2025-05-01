Флик: Ответный матч еще впереди, и мы должны его выиграть. Это финал перед финалом

Наставник "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал домашнюю ничью с "Интером" (3:3).

"Матч-ответ еще впереди, и мы должны его выиграть. Это финал перед финалом. У нас есть 90 минут, чтобы дойти до финала, нашей цели. У нас есть шанс.

Мы не начали хорошо. Мы пропустили два гола, но потом отыгрались. Нам нужно лучше защищаться. Они показали, что они отличная команда с большим опытом. Они воспользовались стандартными положениями. Это полуфинал Лиги чемпионов, и самая лучшая команда остается. "Интер" действительно хорош".