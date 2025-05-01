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Флик: Ответный матч еще впереди, и мы должны его выиграть. Это финал перед финалом
Все решится в Милане
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал домашнюю ничью с "Интером" (3:3).
"Матч-ответ еще впереди, и мы должны его выиграть. Это финал перед финалом. У нас есть 90 минут, чтобы дойти до финала, нашей цели. У нас есть шанс.
Мы не начали хорошо. Мы пропустили два гола, но потом отыгрались. Нам нужно лучше защищаться. Они показали, что они отличная команда с большим опытом. Они воспользовались стандартными положениями. Это полуфинал Лиги чемпионов, и самая лучшая команда остается. "Интер" действительно хорош".
"Ямаль показал нам путь, потому что было важно сделать счет 1:2. Он фантастический игрок, и вы видите его качество в больших играх. Замечательно, что он здесь.
Команда отдала все, и мы можем гордиться. Мы хорошо играли, сохранили свой стиль и принялись за дело после того, как пропустили дважды”, – заявил специалист.
Встреча в Италии состоится 6 мая.
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