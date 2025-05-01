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Флик: Ответный матч еще впереди, и мы должны его выиграть. Это финал перед финалом

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Все решится в Милане

Флик: Ответный матч еще впереди, и мы должны его выиграть. Это финал перед финалом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал домашнюю ничью с "Интером" (3:3).

"Матч-ответ еще впереди, и мы должны его выиграть. Это финал перед финалом. У нас есть 90 минут, чтобы дойти до финала, нашей цели. У нас есть шанс.

Мы не начали хорошо. Мы пропустили два гола, но потом отыгрались. Нам нужно лучше защищаться. Они показали, что они отличная команда с большим опытом. Они воспользовались стандартными положениями. Это полуфинал Лиги чемпионов, и самая лучшая команда остается. "Интер" действительно хорош".

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"Ямаль показал нам путь, потому что было важно сделать счет 1:2. Он фантастический игрок, и вы видите его качество в больших играх. Замечательно, что он здесь.

Команда отдала все, и мы можем гордиться. Мы хорошо играли, сохранили свой стиль и принялись за дело после того, как пропустили дважды”, – заявил специалист.

Встреча в Италии состоится 6 мая.

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Источник:
Барселона
Опубликовал: Александр Симченко
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