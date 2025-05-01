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Индзаги: Немного сожалеем, что потеряли преимущество в два мяча
Змеи могли уехать с победой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "нерадзурри" Симоне Индзаги прокомментировал счет в Барселоне.
"Мы очень довольны, потому что сыграли очень хорошо. Конечно, немного сожалеем, что потеряли преимущество в два мяча, но мы знаем, что хорошо сыграли против лучшей команды мира. Офсайд? Эти моменты могут делать разницу, но ребята все равно были фантастическими, мы продемонстрировали много качества и играли сердцем. "Барселона" забила 150 голов в этом сезоне, но мы были очень организованы.
Мы пытались кое-что скорректировать, но потом Ямаль заявил о себе. Я не видел такого игрока много лет. Снова выйти вперед было недостаточно, потом с течением времени их усталость тоже сказалась, и мы показали отличное качество”.
"Лаутаро? У него была небольшая проблема, он сыграл восемь матчей подряд, у меня не было Тюрама, а мы играли много важных матчей. Я должен отдать должное Тареми, который вышел на поле и сыграл очень хорошо. Надеемся, что не потеряем нашего капитана ответный матч, но у меня есть сомнения. Мы также закончили игру со счетом 3:3 несколько лет назад, когда мы приехали сюда.
Во вторник будет финал. Тюрам и Дюмфрис – два важных игрока, которых нам не хватало. Тюрам тренировался вчера после 15 дней, он играл очень хорошо, как Дюмфрис. Они все важные игроки, которых нам не хватало, учитывая такое количество матчей высокого уровня в этом сезоне”, – заявил тренер.
Вторая встреча состоится 6 мая.
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