Индзаги: Немного сожалеем, что потеряли преимущество в два мяча

Наставник "нерадзурри" Симоне Индзаги прокомментировал счет в Барселоне.

"Мы очень довольны, потому что сыграли очень хорошо. Конечно, немного сожалеем, что потеряли преимущество в два мяча, но мы знаем, что хорошо сыграли против лучшей команды мира. Офсайд? Эти моменты могут делать разницу, но ребята все равно были фантастическими, мы продемонстрировали много качества и играли сердцем. "Барселона" забила 150 голов в этом сезоне, но мы были очень организованы.

Мы пытались кое-что скорректировать, но потом Ямаль заявил о себе. Я не видел такого игрока много лет. Снова выйти вперед было недостаточно, потом с течением времени их усталость тоже сказалась, и мы показали отличное качество”.