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Рафинья стал еще ближе к рекордному количеству голевых действий за один сезон в истории ЛЧ
У бразильца как минимум один матч впереди
Getty Images/Global Images Ukraine
В первой встрече ½ финала "Барселона" и "Интер" не определили сильнейшего в Каталонии (3:3). Рафинья в этом поединке совершил 2 ассиста. Теперь в его активе 12 голов и 9 передач – это лучший показатель среди футболистов "сине-гранатовых" за один сезон.
Предыдущее достижение принадлежало Лионелю Месси в турнире 2011/12. Тогда аргентинский форвард стал лучшим бомбардиром (14 мячей) и отдал пять передач.
Абсолютный рекорд соревнований оформил Криштиану Роналду в кампании 2013/14. Экс-лидер "Реала" отметился 17 раз и осуществил 5 результативных пасов.
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