Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Герой Интера в матче с Барселоной поделился своими мыслями после игры
Настоящий "Интер"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После периода отсутствия из-за травмы вингбек "Интера" Дензел Дуюмфрис вернулся еще более мощным. В Барселоне он провел невероятный поединок, полный скорости, энергии, характера, дополнив это ассистом и двумя фантастическими голами, которые принесли нидерландцу звание лучшего игрока матча по версии УЕФА.
После финального свистка, который зафиксировал ничью (3:3) между "Барселоной" и "Интером", Дюмфрис пообщался с медиа.
"Это была хорошая игра, мы хорошо сыграли после трех поражений подряд – сегодня вы увидели настоящий "Интер", который играет с сердцем. Мы хотим побеждать, и впереди еще ответный матч на "Сан-Сиро". Я счастлив из-за двух забитых мячей, ведь это был сложный период из-за травмы, но теперь я вернулся. Мы сильная команда, и доказываем это в каждом матче", – сказал Дюмфрис.
Добавим, что ответный матч состоится 6 мая.
Популярное сейчас
- Невероятная ничья. Барселона - Интер 3:3. Видео голов и обзор матча
- Тренер сборной Украины: Если молодежи предлагают играть за сборную Испании, что мы можем предложить? Только патриотизм
- Барселона - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 30.04.2025
- Лондон - Париж. Арсенал - ПСЖ 0:1. Видео гола и обзор матча
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе