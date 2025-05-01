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Герой Интера в матче с Барселоной поделился своими мыслями после игры

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Настоящий "Интер"

Герой Интера в матче с Барселоной поделился своими мыслями после игры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После периода отсутствия из-за травмы вингбек "Интера" Дензел Дуюмфрис вернулся еще более мощным. В Барселоне он провел невероятный поединок, полный скорости, энергии, характера, дополнив это ассистом и двумя фантастическими голами, которые принесли нидерландцу звание лучшего игрока матча по версии УЕФА.

После финального свистка, который зафиксировал ничью (3:3) между "Барселоной" и "Интером", Дюмфрис пообщался с медиа.

"Это была хорошая игра, мы хорошо сыграли после трех поражений подряд – сегодня вы увидели настоящий "Интер", который играет с сердцем. Мы хотим побеждать, и впереди еще ответный матч на "Сан-Сиро". Я счастлив из-за двух забитых мячей, ведь это был сложный период из-за травмы, но теперь я вернулся. Мы сильная команда, и доказываем это в каждом матче", – сказал Дюмфрис.

Добавим, что ответный матч состоится 6 мая.

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Лига чемпионов Барселона Интер (Милан) Дензел Дамфрис
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Источник:
Inter
Опубликовал: Алексей Полищук
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