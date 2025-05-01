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Автор самого быстрого гола в истории полуфиналов ЛЧ прокомментировал матч с Барселоной
Сыграли прекрасно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" и "Барселона" сыграли вничью (3:3) в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов. Первый гол в матче уже на 30-й секунде забил нападающий "нерадзурри" Маркус Тюрам.
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Его эффектный удар пяткой стал самым быстрым голом в истории полуфиналов ЛЧ и вторым самым быстрым голом "Интера" в турнире после мяча Деяна Станковича в апреле 2011 года против "Шальке" (26 секунд).
"Это была очень открытая игра против, возможно, сильнейшей команды мира на данный момент. Мы сыграли великолепно, хотя и пропустили голы, которых можно было избежать. Но впереди еще матч на "Сан-Сиро" – все еще впереди.
Я разговаривал с Индзаги перед игрой – он говорил со мной как настоящий тренер и бывший игрок. Я рад вернуться на поле после травмы. В этот период сезона многие не на 100% готовы, но даже в таких условиях мы хотим отдать все за эту футболку", – сказал Тюрам.
Добавим, что в этом сезоне на счету француза 18 голов и 9 ассистов в 45 матчах за "Интер" во всех турнирах.
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