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Ламин Ямаль: В Милане выложимся на максимум – мы думаем только о победе
Комментарий после игры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После блестящей игры в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Интера" Ламин Ямаль остался "разочарованным" из-за ничьей 3:3, но он уже сосредоточен на ответном матче.
"Сейчас я думаю только о футболе и отдыхе, потому что в Милане мы выложимся на максимум. Мы были сильнее, несмотря на ничью, и думаем только о победе.
Во время разминки я почувствовал что-то странное, когда пробивал, поэтому пошел в раздевалку, но смог нормально сыграть. Я всегда стараюсь выкладываться для команды на максимум. На этот раз не все удалось, ведь хотелось победить, но в ответном матче мы отдадим все силы ради победы. В конце игры я был расстроен, но уже все прошло – думаю только о Милане", – сказал Ямаль.
Добавим, что в этом сезоне на счету Ямаля 15 голов и 24 ассиста в 49 матчах за "Барселону" во всех турнирах.
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