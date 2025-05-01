  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ламин Ямаль: В Милане выложимся на максимум – мы думаем только о победе

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ламин Ямаль: В Милане выложимся на максимум – мы думаем только о победе

Лига Чемпионов

Комментарий после игры

Ламин Ямаль: В Милане выложимся на максимум – мы думаем только о победе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После блестящей игры в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Интера" Ламин Ямаль остался "разочарованным" из-за ничьей 3:3, но он уже сосредоточен на ответном матче.

"Сейчас я думаю только о футболе и отдыхе, потому что в Милане мы выложимся на максимум. Мы были сильнее, несмотря на ничью, и думаем только о победе.

Во время разминки я почувствовал что-то странное, когда пробивал, поэтому пошел в раздевалку, но смог нормально сыграть. Я всегда стараюсь выкладываться для команды на максимум. На этот раз не все удалось, ведь хотелось победить, но в ответном матче мы отдадим все силы ради победы. В конце игры я был расстроен, но уже все прошло – думаю только о Милане", – сказал Ямаль.

Добавим, что в этом сезоне на счету Ямаля 15 голов и 24 ассиста в 49 матчах за "Барселону" во всех турнирах.

Читайте такжеЛЧ. Барселона - Интер 3:3. Поединок, достойный финалаЧитайте такжеЯмаль возглавил топ-5 самых молодых игроков в истории Барселоны, сыгравших 100 матчей
По теме
yellow-arrow
Защитник Барселоны высказался после матча с Интером
yellow-arrow
Автор самого быстрого гола в истории полуфиналов ЛЧ прокомментировал матч с Барселоной
yellow-arrow
Герой Интера в матче с Барселоной поделился своими мыслями после игры
Лига чемпионов Барселона Интер (Милан) Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости