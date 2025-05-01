Защитник Барселоны высказался после матча с Интером

Центральный защитник "Барселоны" Пау Кубарси критически оценил стартовый отрезок игры своей команды против "Интера", когда "Барса" пропустила два гола, которые пришлось отыгрывать, и которые существенно повлияли на итоговую ничью 3:3. Впрочем, после игры защитник немного отошел от негатива.

"Мы должны быть самокритичными, потому что соперник создал немного моментов, но забил три гола. Однако нельзя настраиваться негативно – надо думать, что мы сможем победить в ответном матче, и что болельщики нам помогут.

Мы не так вошли в игру, как должны были бы, но в атаке показали себя очень хорошо. В Милане выйдем на поле с настроем, будто счет 0:0, и с намерением победить.

Если честно, то я не представлял, что в таком возрасте буду играть в полуфинале Лиги чемпионов, но мне помогают и партнеры, и моя семья", – сказал Кубарси.