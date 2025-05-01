Лига Чемпионов
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Представители ПСЖ и Интера. Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ
Португалец против нидерландца
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на награду лучшему игроку недели по итогам матчей 1/2 финала Лиге чемпионов.
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В список вошли два футболиста:
- Полузащитник "ПСЖ" Витинья, отметившийся качественной игрой в центре поля в победном матче с "Арсеналом" (1:0).
- Фланговый защитник "Интера" Дензел Дюмфрис, оформивший два гола и результативную передачу в игре против "Барселоны" (3:3).
За своего фаворита можно
This is a tough one...#UCLPOTW | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2025
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