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Представители ПСЖ и Интера. Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

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Португалец против нидерландца

Представители ПСЖ и Интера. Названы претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба УЕФА объявила имена претендентов на награду лучшему игроку недели по итогам матчей 1/2 финала Лиге чемпионов.

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В список вошли два футболиста:

  • Полузащитник "ПСЖ" Витинья, отметившийся качественной игрой в центре поля в победном матче с "Арсеналом" (1:0).
  • Фланговый защитник "Интера" Дензел Дюмфрис, оформивший два гола и результативную передачу в игре против "Барселоны" (3:3).

За своего фаворита можно проголосовать на официальном сайте УЕФА.

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