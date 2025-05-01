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ПСЖ оптимистичны относительно шансов Усмана Дембеле сыграть в ответном матче против Арсенала
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В "Пари Сен-Жермен" настроены оптимистично относительно состояния Усмана Дембеле и считают, что он избежал серьезной травмы во время победы (1:0) над "Арсеналом" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Французский вингер забил единственный гол встречи уже на 4-й минуте, но был вынужден покинуть поле из-за подозрения на повреждение задней поверхности бедра. Впрочем, в парижском клубе уверены, что Дембеле сможет сыграть в ответном матче.
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По информации L'Équipe, нападающий даже не проходил медобследование в среду, поскольку в случае серьезного повреждения (например, разрыва) ему бы уже сделали МРТ. Сейчас в клубе решили подождать и посмотреть, останутся ли болевые ощущения в ближайшие дни. Игроки "ПСЖ" возвращаются к тренировкам в четверг, и несколько источников утверждают, что Дембеле точно будет готов к игре против "Арсенала".
Добавим, что в этом сезоне на счету француза 33 гола и 12 ассистов в 45 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.
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