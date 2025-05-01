Генрих Мхитарян - об отмененном голе: Я буду думать об этом всю оставшуюся жизнь

Полузащитник миланского "Интера" Генрих Мхитарян высказался о своем отмененном голе в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Барселоны" (3:3).

"Возможно, я буду думать о том отмененном голе всю свою жизнь, потому что на тот момент мы могли выйти вперед в счете. Я был в офсайде на считанные сантиметры. Мы не должны опускать голову перед ответным матчем, поэтому мы обязаны добыть дома положительный результат, несмотря на усталость. Мы отдохнем и будем думать о следующей игре".

This was how close Inter Milan came to going 4-3 up! ????



Henrikh Mkhitaryan was narrowly offside. #UCL pic.twitter.com/3yjBxAbJRQ — Match of the Day (@BBCMOTD) April 30, 2025

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Добавим, что ответный матч между "Интером" и "Барселоной" в полуфинале Лиги чемпионов состоится на "Джузеппе Меацца" во вторник, 6-го мая. Стартовый свисток в этом поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.