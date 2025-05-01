Тренер Барселоны высказался о травме ключевого игрока команды в матче против Интера

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался о характере повреждения, которое получил Жюль Кунде в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Интера" (3:3).

"Его травма — это следствие того, что мы играем каждые три дня. Такое случается. Нам нужно дождаться до завтра, чтобы получить больше информации".

На 42-й минуте этого матча французский защитник был вынужден уйти с поля из-за дискомфорта.

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Напомним, что в этом сезоне 26-летний Жюль Кунде провел 52 матча за "Барселону" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 8 ассистами. Недавно прервалась его серия из 104 сыгранных матчей подряд за клуб и сборную.