"Я не видел такого игрока за последние несколько лет". Тренер Интера в восторге от звезды Барселоны

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался об уровне игры Ламина Ямаля.

"Он громко заявил о себе. Я не видел такого игрока, как Ямаль, за последние несколько лет. Нам пришлось поставить играть против него трех игроков, но он все равно находил свободное пространство. Он создал огромные проблемы нашей команде, и мы были вынуждены обороняться глубже. Он настоящий феномен".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Подчеркнем, что 17-летний Ламин Ямаль в этом сезоне забил 15 голов и отдал 24 ассиста в 49 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.