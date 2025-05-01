Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я не видел такого игрока за последние несколько лет". Тренер Интера в восторге от звезды Барселоны
Талантливый нападающий продолжает поражать всех своей игрой в этом сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался об уровне игры Ламина Ямаля.
"Он громко заявил о себе. Я не видел такого игрока, как Ямаль, за последние несколько лет. Нам пришлось поставить играть против него трех игроков, но он все равно находил свободное пространство. Он создал огромные проблемы нашей команде, и мы были вынуждены обороняться глубже. Он настоящий феномен".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Подчеркнем, что 17-летний Ламин Ямаль в этом сезоне забил 15 голов и отдал 24 ассиста в 49 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Ингулец - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Опередил Месси: Рафинья стал еще ближе к рекордному количеству голевых действий за один сезон в истории ЛЧ
- Украинское дерби отменяется. Свитолина узнала имя соперницы, с которой сыграет в полуфинале Мастерса в Мадриде
- Арсенал – ПСЖ. Анонс и прогноз матча полуфинала Лиги чемпионов на 29.04.2025
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ