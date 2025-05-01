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"Я не видел такого игрока за последние несколько лет". Тренер Интера в восторге от звезды Барселоны

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Талантливый нападающий продолжает поражать всех своей игрой в этом сезоне

"Я не видел такого игрока за последние несколько лет". Тренер Интера в восторге от звезды Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался об уровне игры Ламина Ямаля.

"Он громко заявил о себе. Я не видел такого игрока, как Ямаль, за последние несколько лет. Нам пришлось поставить играть против него трех игроков, но он все равно находил свободное пространство. Он создал огромные проблемы нашей команде, и мы были вынуждены обороняться глубже. Он настоящий феномен".

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Подчеркнем, что 17-летний Ламин Ямаль в этом сезоне забил 15 голов и отдал 24 ассиста в 49 матчах за "Барселону" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

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Лига чемпионов Барселона Интер (Милан) Симоне Индзаги Ламин Ямаль
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Источник:
Inter Milan FC
Опубликовал: Андрей Журба
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