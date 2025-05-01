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Поставил ниже двух французов. Форвард Интера не считает Ямаля лучшим игроком мира
В приоритете соотечественники
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Интера" Маркус Тюрам поставил вингера "ПСЖ" Усмана Дембеле и форварда "Реала" Килиана Мбаппе выше 17-летнего игрока "Барселоны" Ламина Ямаля в списке лучших игроков мира.
"Ямаль? Нет... Лучший игрок в мире — француз. И второй лучший тоже. После них идет Ламин Ямаль. Лучшие игроки — Дембеле и Мбаппе", - ответил Маркус журналистам.
Вчера
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