  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Поставил ниже двух французов. Форвард Интера не считает Ямаля лучшим игроком мира

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поставил ниже двух французов. Форвард Интера не считает Ямаля лучшим игроком мира

Лига Чемпионов

В приоритете соотечественники

Поставил ниже двух французов. Форвард Интера не считает Ямаля лучшим игроком мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Интера" Маркус Тюрам поставил вингера "ПСЖ" Усмана Дембеле и форварда "Реала" Килиана Мбаппе выше 17-летнего игрока "Барселоны" Ламина Ямаля в списке лучших игроков мира.

"Ямаль? Нет... Лучший игрок в мире — француз. И второй лучший тоже. После них идет Ламин Ямаль. Лучшие игроки — Дембеле и Мбаппе", - ответил Маркус журналистам.

Вчера "Интер" сыграл вничью с "Барселоной" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:3). Забитыми мячами в этой игре отметились и Тюрам, и Ямаль.

Читайте такжеАвтор самого быстрого гола в истории полуфиналов ЛЧ прокомментировал матч с Барселоной

По теме
yellow-arrow
"Барселона оказалась не готова к стандартам". Маркевич оценил первые полуфиналы Лиги чемпионов
yellow-arrow
"Я не видел такого игрока за последние несколько лет". Тренер Интера в восторге от звезды Барселоны
yellow-arrow
Тренер Барселоны высказался о травме ключевого игрока команды в матче против Интера
Лига чемпионов Барселона Интер (Милан) Усман Дембеле лучший игрок Килиан Мбаппе Маркус Тюрам Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости