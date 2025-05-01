"Барселона оказалась не готова к стандартам". Маркевич оценил первые полуфиналы Лиги чемпионов

Состоялись первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов по футболу, в которых "Арсенал" дома уступил ПСЖ – 0:1, а "Барселона" и "Интер" разошлись миром – 3:3. Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился впечатлениями от этих противостояний.

– Можно было предположить, что соперничество будет держать всех в напряжении с первых минут, ведь встречались примерно равные по силам участники. Скрывать не буду, я ожидал иного результата в Барселоне.

– Тогда уточните, что помешало каталонскому клубу одержать верх?

– Защитники хозяев очень высоко встречали соперника, но действовали не всегда сбалансированно и это использовали гости, в рядах которых хватало скоростных и креативных исполнителей.

Но хуже всего, что игроки "Барселоны" оказались не готовы к домашним заготовкам при розыгрыше стандартных положений. Гости изрядно донимали выигранными верховыми дуэлями, к тому же, вратарь Щенсны не отличался надежностью на "втором этаже". В конце концов именно этим были вызваны замены у хозяев, когда во втором тайме появились стопперы Араухо и Кристенсен.

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– Поэтому не удивительно, что трех забитых мячей заточенной на атаку "Барселоне" хватило только для ничьей.

– Все же, не нужно забывать, что "Интер" – одна из лучших команд Европы, которой присущ прагматический футбол. Так, у каталонцев, как всегда феерил юный Ямаль, его забитый мяч – это нечто необычайное. Сильное впечатление производило использование хозяевами пространства между линиями благодаря филигранным передачам, но теперь очень важно, кто лучше из команд поработает над исправлением ошибок.

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– По вашему мнению, противостояние в Лондоне было менее зрелищным?

– Я так не считаю, возможно у некоторых сложилось такое впечатление, потому что был забит только один мяч. Кстати, следует признать, что быстрый гол Дембеле выбил из колеи хозяев, которые пришли в себя только перед перерывом. Соперничество в Лондоне также запомнилось высокими скоростями, интенсивностью, мяч практически не задерживался в центре поля, однако участники удивили расточительностью.

– Кому вы отдаете предпочтение в ответных поединках?

– Помнится, еще перед четвертьфиналами я в комментарии сайту Sport.ua отмечал, что хотел, чтобы в финале встретились "Барселона" и ПСЖ, которые демонстрируют самый зрелищный футбол. Но это мое желание как болельщика. Пока шансы "Барселоны" и "Интера" расцениваю, как 50 на 50, а ПСЖ считаю фаворитом за счет победы в Лондоне. И не следует переоценивать фактор родных стен. Отношения выясняют команды, для которых все равно, где побеждать, - резюмировал Маркевич.