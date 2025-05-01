Как небо и земля. Акценты зрителя на полуфиналах Лиги чемпионов

Не скажешь, что футбольный спектакль в Лондоне был недостаточно зрелищным - я бы сказал, что он выполнил норму в этом смысле. Положенный голевой момент за десять минут в среднем команды нам вынули да положили. Причем огонь в очаге игры поддерживался на протяжении всего матча с должной регулярностью.

Но увиденное на следующий день в Барселоне заставило забыть об этом, решительно задвинув первый из полуфиналов на второй план. Концентрация футбола, если так можно выразиться, не позволяла отлучиться от экрана даже по нужде. К примеру, мою жену - отнюдь не ценительницу именно ЛЧ - сюжет поединка вытащил из спальни.

А упомянутую выше норму здесь команды выполнили еще до перерыва - первый тайм в Барселоне стал лучшим в этом раунде. И футбол любят именно за это, а не за тактические “шахматы” и состязание характеров - за бесшабашную карусель острых эпизодов у ворот. Ну, если вы, конечно, не скучный эксперт или футбольный “лесоруб”.

То, что ПСЖ уедет из Лондона с победой, фактически определилось еще на 56-й минуте, когда Доннарумма парировал удар Троссара. В дальнейшем счет могли изменить в свою пользу лишь гости.

Зоммер же ликвидировал последнюю голевую угрозу “Барселоны”, отбив удар Рафиньи уже в компенсированное время. И теперь в Милане все придется начинать с нуля.

“Правильным” счетом в этом матче было бы 3:1 в пользу хозяев поля. Однако “Интер” реализовал три своих шанса из четырех - как принято нынче говорить, он был летальным. Оттого-то и зафиксировано довольно обманчивое равенство в счете, которое чисто визуально многим может показаться справедливым.

ПСЖ вполне “наиграл” на второй безответный мяч, но худшую реализацию в полуфиналах продемонстрировал именно он. Ваше право считать иначе, но лишь две попытки взятия ворот за игру, пусть даже такие убедительные - на мой взгляд, этого недостаточно, чтобы говорить о том, что “Арсенал” заслуживал гола.

Ему еще и повезло: от второго пропущенного после удара Рамуша на 85-й минуте спасла перекладина. А за “Интер” в Барселоне она вступалась даже дважды: на 26-й - при 1:2, и на 87-й - при 3:3. И если в первом случае “Барса” успела-таки добиться своего до перерыва, то второй однозначно стоил ей упущенной победы.

Впрочем, имеет смысл говорить и о везении для самой команды Флика. На 74-й минуте, при тех же 3:3, был справедливо отменен гол в ее ворота из офсайда. Но это был как раз тот пресловутый “ноготь большого пальца”, который, вполне вероятно, в будущем станет легитимной частью тела.

Самой заметной фигурой первого раунда полуфиналов стал Ямаль из “Барселоны” - пять участий в ключевых моментах поединка. Зачастую забывается, что этому парню всего 17 лет. И в таком возрасте его, наверное, можно сравнивать ну разве что с Пеле.

Столь же часто выходил на первый план лишь кипер “Интера” Зоммер, не считая пропущенных им голов.

Среди полевых игроков в тройку самых ярких включил бы одноклубников Ямаля - Рафинью и Торреса: по четыре участия. Но, разумеется, в плане эффективности нет и близко равных Дюмфрису (“Интер”) - три голевых действия из трех возможных: дубль + пас. К слову, в эпизоде с отмененным голом Мхитаряна ассист тоже был у Дюмфриса.

Для сравнения: самой заметной фигурой лондонского матча был вратарь “Арсенала” Райя. Причем запомнился он тремя сэйвами подряд в течение семнадцати минут первого тайма. Хотя, пожалуй, Доннарумма с его двумя крутыми моментами поярче будет? Из полевых, по большому счету, тут вообще никого выделять бы не стал.

Общее впечатление - достойны данного уровня были обе игры. Но если первая смотрелась добротным продуктом Лиги чемпионов, не более, то вторая подняла ее на значительно более высокий уровень действа. Словно с земли на небо. Возможно, это был лучший поединок сезона - превзойти его будет сложно.

Такие матчи нужно смотреть, слушать рассказы о них - не то. Я же, как обычно, лишь расставил некоторые немаловажные для зрителя акценты. Что еще? В ответных матчах болеть буду, несомненно, за “Барселону” и ПСЖ. Именно эти две команды видятся способными подарить нам финал, который будет поближе к небу.

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