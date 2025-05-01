"Нужно учиться на этих ошибках". Вингер Барселоны прокомментировал результат матча с Интером

Вингер "Барселоны" прокомментировал результат матча с "Интером".

Фернандо Торрес, заменивший травмированного Роберта Левандовски, заметил, что исход полуфинала может решиться с помощью стандартов. Но испанской команде удалось переломить поединок.

"Мы вышли сонными. Мы переломили ход событий, что было очень сложно, и нам нужно учиться на этих ошибках. В конце концов, исход полуфинала Лиги чемпионов может решиться с помощью стандартных положений.

Давайте не позволим этому случиться с нами у них дома, потому что они очень хороши", — предупредил Ферран Торрес.