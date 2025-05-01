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"Нужно учиться на этих ошибках". Вингер Барселоны прокомментировал результат матча с Интером

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Оценили поединок

"Нужно учиться на этих ошибках". Вингер Барселоны прокомментировал результат матча с Интером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" прокомментировал результат матча с "Интером".

Фернандо Торрес, заменивший травмированного Роберта Левандовски, заметил, что исход полуфинала может решиться с помощью стандартов. Но испанской команде удалось переломить поединок.

"Мы вышли сонными. Мы переломили ход событий, что было очень сложно, и нам нужно учиться на этих ошибках. В конце концов, исход полуфинала Лиги чемпионов может решиться с помощью стандартных положений.

Давайте не позволим этому случиться с нами у них дома, потому что они очень хороши", — предупредил Ферран Торрес.

Напомним, что "Барселона" и "Интер" сыграли со счётом 3:3. Торрес отметился голом.

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Ответный матч состоится 6 мая.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Владислав Прийменко
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