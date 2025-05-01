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Рафинья - после 3:3 с Интером: Пропускать так много голов дома неприемлемо

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Выразил недовольство

Рафинья - после 3:3 с Интером: Пропускать так много голов дома неприемлемо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Рафинья проанализировал ничью с "Интером" (3:3) в первом поединке полуфинала Лиги чемпионов.

"Играя дома, складывается ощущение, что мы могли добиться гораздо лучшего результата. Пропускать так много голов дома неприемлемо, но мы должны отдать должное "Интеру", который очень силен в угловых.

Все идет по плану для ответного матча, к которому мы хорошо подготовимся. При счете 2:0 нам нужно было сохранять спокойствие и вернуться в игру.

Это не худший результат. Возможно, мы слишком рисковали, но дома нам пришлось это сделать", - сказал бразилец в интервью Movistar.

Ответный матч между "Интером" и "Барселоной" состоится в Милане, 6 мая.

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Источник:
Barca Blaugranes
Опубликовал: Александр Бураков
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