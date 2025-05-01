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"Этот парень невероятен". Форвард Манчестер Сити впечатлен перформансом звезды Барселоны

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Противостояние между ними в ближайшем будущем будет захватывающим

"Этот парень невероятен". Форвард Манчестер Сити впечатлен перформансом звезды Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, как и большинство футбольных фанатов, также следил за матчем между "Барселоной" и "Интером" в полуфинале Лиги чемпионов, который закончился результативной ничьей со счетом 3:3.

Норвежский голеадор не смог удержаться от того, чтобы не похвалить уровень игры 17-летнего Ламина Ямаля, отметив его перформанс против "нерадзури". Активные пользователи соцсетей пророчат обоим футболистам большое будущее, называя их одними из главных претендентов на борьбу за Золотой мяч в следующие несколько лет.

"Этот парень невероятный", — написал Холанд в соцсети Snapchat.

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Напомним, что этот матч стал для Ламина Ямаля 100-м в футболке "Барселоны" во всех турнирах. На его счету 22 гола и 33 ассиста за этот промежуток времени.

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Лига чемпионов Барселона Интер (Милан) Манчестер Сити Эрлинг Холанд Ламин Ямаль
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Опубликовал: Андрей Журба
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