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"Этот парень невероятен". Форвард Манчестер Сити впечатлен перформансом звезды Барселоны
Противостояние между ними в ближайшем будущем будет захватывающим
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, как и большинство футбольных фанатов, также следил за матчем между "Барселоной" и "Интером" в полуфинале Лиги чемпионов, который закончился результативной ничьей со счетом 3:3.
Норвежский голеадор не смог удержаться от того, чтобы не похвалить уровень игры 17-летнего Ламина Ямаля, отметив его перформанс против "нерадзури". Активные пользователи соцсетей пророчат обоим футболистам большое будущее, называя их одними из главных претендентов на борьбу за Золотой мяч в следующие несколько лет.
"Этот парень невероятный", — написал Холанд в соцсети Snapchat.
Erling Haaland admiring Lamine Yamal's game on Snapchat ???? pic.twitter.com/2o0N4U9CPO— ESPN FC (@ESPNFC) April 30, 2025
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Напомним, что этот матч стал для Ламина Ямаля 100-м в футболке "Барселоны" во всех турнирах. На его счету 22 гола и 33 ассиста за этот промежуток времени.
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