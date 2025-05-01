Флик - о Ямале: Ламин всегда демонстрирует свое величие в больших матчах

Наставник "Барселоны" Ганси Флик поделился впечатлениями от игры Ламина Ямаля в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Интера" (3:3).

"Ламин — особенный игрок. Я уже не раз говорил, что он гений. Во время матча я не вижу всю картину на поле, но потом на повторах я замечаю все детали и понимаю, насколько невероятно то, что он делает в свои 17 лет. Он должен продолжать самосовершенствоваться в том же духе. В таких больших матчах, как полуфинал Лиги чемпионов, он всегда демонстрирует свой высокий уровень игры. Именно этого мы и ждем от него. Он демонстрирует свое величие".