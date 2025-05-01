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Флик - о Ямале: Ламин всегда демонстрирует свое величие в больших матчах
Тренер "сине-гранатовых" оценил игру талантливого нападающего
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Барселоны" Ганси Флик поделился впечатлениями от игры Ламина Ямаля в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Интера" (3:3).
"Ламин — особенный игрок. Я уже не раз говорил, что он гений. Во время матча я не вижу всю картину на поле, но потом на повторах я замечаю все детали и понимаю, насколько невероятно то, что он делает в свои 17 лет. Он должен продолжать самосовершенствоваться в том же духе. В таких больших матчах, как полуфинал Лиги чемпионов, он всегда демонстрирует свой высокий уровень игры. Именно этого мы и ждем от него. Он демонстрирует свое величие".
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Напомним, что ответный матч между "Интером" и "Барселоной" состоится в Милане на "Джузеппе Меацца" во вторник, 6-го мая. Этот поединок традиционно начнется в 22:00 по киевскому времени.
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