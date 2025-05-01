  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Флик - о Ямале: Ламин всегда демонстрирует свое величие в больших матчах

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флик - о Ямале: Ламин всегда демонстрирует свое величие в больших матчах

Лига Чемпионов

Тренер "сине-гранатовых" оценил игру талантливого нападающего

Флик - о Ямале: Ламин всегда демонстрирует свое величие в больших матчах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Ганси Флик поделился впечатлениями от игры Ламина Ямаля в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Интера" (3:3).

"Ламин — особенный игрок. Я уже не раз говорил, что он гений. Во время матча я не вижу всю картину на поле, но потом на повторах я замечаю все детали и понимаю, насколько невероятно то, что он делает в свои 17 лет. Он должен продолжать самосовершенствоваться в том же духе. В таких больших матчах, как полуфинал Лиги чемпионов, он всегда демонстрирует свой высокий уровень игры. Именно этого мы и ждем от него. Он демонстрирует свое величие".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ответный матч между "Интером" и "Барселоной" состоится в Милане на "Джузеппе Меацца" во вторник, 6-го мая. Этот поединок традиционно начнется в 22:00 по киевскому времени.

Читайте также"Я не видел такого игрока за последние несколько лет". Тренер Интера в восторге от звезды Барселоны
По теме
yellow-arrow
Нападающий Барселоны отреагировал на сравнение его с другими футболистами: Иду по своему пути
yellow-arrow
"Этот парень невероятен". Форвард Манчестер Сити впечатлен перформансом звезды Барселоны
yellow-arrow
Как небо и земля. Акценты зрителя на полуфиналах Лиги чемпионов
Барселона Ханси Флик Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.05.2025 в 15:21
Кстати. В последний раз, когда Ливерпуль становился чемпионом, Ханси Флик выигрывал требл.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.05.2025 в 15:21
Кстати. В последний раз, когда Ливерпуль становился чемпионом, Ханси Флик выигрывал требл.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости