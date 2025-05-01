Гвардиола выразил свое восхищение игрой Барселоны под руководством Флика

Пеп Гвардиола поделился мыслями о матче Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Интером" (3:3).

"Да, я смотрел эту игру. Я был приятно удивлен тем, какой прекрасной была эта игра. Благодаря таким матчам, которые мы увидели в обоих полуфиналах, стадионы никогда не будут пустыми. Особенно, если вы играете таким образом, как это делает "Барселона". Те, кто любит "Барселону", очень гордятся такими матчами. "Интер" тоже невероятная команда, с которой нам, как вы помните, было очень трудно играть в финале Лиги чемпионов".