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Гвардиола выразил свое восхищение игрой Барселоны под руководством Флика
Оценил недавний триллер с участием каталонского гранда в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Пеп Гвардиола поделился мыслями о матче Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Интером" (3:3).
"Да, я смотрел эту игру. Я был приятно удивлен тем, какой прекрасной была эта игра. Благодаря таким матчам, которые мы увидели в обоих полуфиналах, стадионы никогда не будут пустыми. Особенно, если вы играете таким образом, как это делает "Барселона". Те, кто любит "Барселону", очень гордятся такими матчами. "Интер" тоже невероятная команда, с которой нам, как вы помните, было очень трудно играть в финале Лиги чемпионов".
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Напомним, что сейчас "Манчестер Сити" под руководством Пепа Гвардиолы продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, находясь на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 61 очком после 34 туров.
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