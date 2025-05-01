  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гвардиола выразил свое восхищение игрой Барселоны под руководством Флика

В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола выразил свое восхищение игрой Барселоны под руководством Флика

Лига Чемпионов

Оценил недавний триллер с участием каталонского гранда в Лиге чемпионов

Гвардиола выразил свое восхищение игрой Барселоны под руководством Флика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пеп Гвардиола поделился мыслями о матче Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Интером" (3:3).

"Да, я смотрел эту игру. Я был приятно удивлен тем, какой прекрасной была эта игра. Благодаря таким матчам, которые мы увидели в обоих полуфиналах, стадионы никогда не будут пустыми. Особенно, если вы играете таким образом, как это делает "Барселона". Те, кто любит "Барселону", очень гордятся такими матчами. "Интер" тоже невероятная команда, с которой нам, как вы помните, было очень трудно играть в финале Лиги чемпионов".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что сейчас "Манчестер Сити" под руководством Пепа Гвардиолы продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон, находясь на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 61 очком после 34 туров.

По теме
yellow-arrow
С полузащитником Арсенала. Статистические порталы выложили символическую сборную первого полуфинала Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Нападающий Барселоны отреагировал на сравнение его с другими футболистами: Иду по своему пути
yellow-arrow
Флик - о Ямале: Ламин всегда демонстрирует свое величие в больших матчах
Лига чемпионов Барселона Интер (Милан) Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости