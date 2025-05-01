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С полузащитником Арсенала. Статистические порталы выложили символическую сборную первого полуфинала Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Сильная команда получилась

С полузащитником Арсенала. Статистические порталы выложили символическую сборную первого полуфинала Лиги Чемпионов

shakhtar.com

Новина українською

Статистические порталы выложили символическую сборную первого полуфинала Лиги Чемпионов.

Сайт WhoScored сделал следующую символическую сборную.

Доннарумма ("ПСЖ") – Дамфрис ("Интер"), Маркиньос ("ПСЖ"), Ачерби ("Интер"), Мендеш ("Барселона") – Ямаль ("Барселона"), Райс ("Арсенал"), Невеш ("ПСЖ"), Кварацхелия ("ПСЖ") – Дембеле ("ПСЖ"), Фернандо Торрес ("Барселона").

SofaScore представила свою символическую команду

Доннарумма ("ПСЖ") – Льюис-Скелли ("Арсенал"), Ачерби ("Интер"), Маркиньос ("ПСЖ"). Дамфрис ("Интер") – Рафинья, Педри (оба - "Барселона"), Райс ("Арсенал"), Невеш ("ПСЖ"), Ямаль ("Барселона") – Фернандо Торрес ("Барселона").

Team of the Week provided by Sofascore

Напомним, что в первых матчах "Арсенал" уступил "ПСЖ" со счётом 0:1, а "Барселона" и "Интер" сыграли в результативную ничью 3:3.

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Ответные матчи состоятся 6 и 7 мая.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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