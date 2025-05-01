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С полузащитником Арсенала. Статистические порталы выложили символическую сборную первого полуфинала Лиги Чемпионов
Сильная команда получилась
shakhtar.com
Статистические порталы выложили символическую сборную первого полуфинала Лиги Чемпионов.
Сайт WhoScored сделал следующую символическую сборную.
Доннарумма ("ПСЖ") – Дамфрис ("Интер"), Маркиньос ("ПСЖ"), Ачерби ("Интер"), Мендеш ("Барселона") – Ямаль ("Барселона"), Райс ("Арсенал"), Невеш ("ПСЖ"), Кварацхелия ("ПСЖ") – Дембеле ("ПСЖ"), Фернандо Торрес ("Барселона").
???????? Champions League Team of the Week #UCL pic.twitter.com/8ScaDKcWsQ— WhoScored (@WhoScored) May 1, 2025
SofaScore представила свою символическую команду
Доннарумма ("ПСЖ") – Льюис-Скелли ("Арсенал"), Ачерби ("Интер"), Маркиньос ("ПСЖ"). Дамфрис ("Интер") – Рафинья, Педри (оба - "Барселона"), Райс ("Арсенал"), Невеш ("ПСЖ"), Ямаль ("Барселона") – Фернандо Торрес ("Барселона").
Напомним, что в первых матчах "Арсенал" уступил "ПСЖ" со счётом 0:1, а "Барселона" и "Интер" сыграли в результативную ничью 3:3.
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Ответные матчи состоятся 6 и 7 мая.
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