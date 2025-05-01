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Места хватило всем. УЕФА опубликовала команду недели Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Если бы эти игроки были в одном клубе…

Места хватило всем. УЕФА опубликовала команду недели Лиги Чемпионов

Фото - Сайт УЕФА

Новина українською

УЕФА опубликовала команду недели Лиги Чемпионов.

В символическую сборную вошли представители всех четырёх клубов, участвующих в полуфинале. Получилась следующая команда:

Доннарумма ("ПСЖ") – Льюис-Скелли ("Арсенал"), Ачерби ("Интер"), Маркиньос ("ПСЖ"), Дюмфрис ("Интер") – Педри ("Барселона"), Витинья ("ПСЖ"), Барелла ("Интер") – Рафинья ("Барселона"), Дембеле ("ПСЖ"), Ямаль ("Барселона").

Напомним, что "ПСЖ" обыграл "Арсенал" на выезде со счётом 1:0, "Барселона" и "Интер" расписали ничью 3:3.

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Ответные матчи состоятся 6 и 7 мая.

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Источник:
UEFA Champions League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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