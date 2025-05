Места хватило всем. УЕФА опубликовала команду недели Лиги Чемпионов

УЕФА опубликовала команду недели Лиги Чемпионов.

В символическую сборную вошли представители всех четырёх клубов, участвующих в полуфинале. Получилась следующая команда:

Introducing your Team of the Week! ????@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/44jm0E9pm4