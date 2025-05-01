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Ямаль - после ничьи с Интером: Я верю в свою команду. Вы увидите, как мы победим

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Игрок поделился своими мыслями

Ямаль - после ничьи с Интером: Я верю в свою команду. Вы увидите, как мы победим

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль высказался после ничьи в полуфинале ЛЧ против "Интера" (3:3).

"Я верю в свою команду. Я верил в нас с самого начала сезона. Я думаю, мы на это способны. Мы стали намного лучше. Нам просто нужно исправить ошибки и отдать все ради болельщиков и этой футболки, и вы увидите, как мы победим", - заявил Ямаль.

Напомним, что ответный матч между "Интером" и "Барселоной" состоится 6 мая. Старт - в 22:00 по Киеву.

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Барселона Интер (Милан) Ламин Ямаль
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
01.05.2025 в 19:50
Наивный вьюноша
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
01.05.2025 в 19:50
Наивный вьюноша
Ответить
0
0

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