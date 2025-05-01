Ямаль - после ничьи с Интером: Я верю в свою команду. Вы увидите, как мы победим

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль высказался после ничьи в полуфинале ЛЧ против "Интера" (3:3).

"Я верю в свою команду. Я верил в нас с самого начала сезона. Я думаю, мы на это способны. Мы стали намного лучше. Нам просто нужно исправить ошибки и отдать все ради болельщиков и этой футболки, и вы увидите, как мы победим", - заявил Ямаль.