Лидер Интера пропустит ответный полуфинал Лиги чемпионов против Барселоны - СМИ

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес не сможет помочь своей команде в решающем ответном полуфинале Лиги чемпионов против "Барселоны". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

27-летний форвард получил растяжение мышц во время первой полуфинальной встречи между командами.

Ответный матч между "Интером" и "Барселоной" состоится во вторник, 6 мая, в 22:00 по киевскому времени.