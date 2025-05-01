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Лидер Интера пропустит ответный полуфинал Лиги чемпионов против Барселоны - СМИ

Лига Чемпионов

Мартинес, вероятно, не сможет помочь своей команде

Лидер Интера пропустит ответный полуфинал Лиги чемпионов против Барселоны - СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес не сможет помочь своей команде в решающем ответном полуфинале Лиги чемпионов против "Барселоны". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

27-летний форвард получил растяжение мышц во время первой полуфинальной встречи между командами.

Ответный матч между "Интером" и "Барселоной" состоится во вторник, 6 мая, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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